【新冠疫苗】聶德權：9月前接種為年底流感高峰做好防禦　盼最短時間內多人打針

▲ 聶德權解釋9月前接種，是為年底流感高峰做好防禦，亦盼最短時間內多人打針。（經濟日報資料圖片）

港府昨日公布進一步放寬新冠疫苗接種年齡群組至16歲以上，下周五可以於網上預約。公務員事務局局長聶德權表示，很多市民並非不願接種，而是仍於觀望當中，惶如果社區沒有很強防疫屏障，當開放境外人員往來且有社區隱形傳播，隨時有大規模爆發，希望最短時間內有最多人接種疫苗。

公務員事務局局長聶德權今日(16日)接受港台《千禧年代》電話訪問時表示，今日是新冠疫苗接種計劃第50日，目前已經注射逾98萬劑疫苗，有望可於今天達到100萬劑；當中有64.8萬人已經接種第一劑疫苗，約佔16歲以上人口近1成。

被問及是否因市民猶豫才宣布9月底前完成接種復必泰疫苗，聶德權解釋每逢年底都是流感高峰期，疫情亦較活躍，需要做好防禦準備，社區接種中心資源沒有充分利用，亦造成浪費；又形容很多市民不是不願意打針，而是仍於觀望當中，當局需要勾劃時間表及路線圖，撇除健康原因不宜接種外，呼籲其餘人士都應該盡快接種。

聶德權又指，本港疫情處於第四波「水尾」，如社區沒有很強防疫屏障，當開放境外人員往來，加上有社區隱形傳播者，隨時有大規模爆發，屆時回到關閉活動和場所的惡性循環，又強調接種疫苗是最有效方法，希望最短時間內有最多人接種疫苗。

至於會否再降低接種年齡，聶德權表示，本港現時使用的科興及「復必泰」疫苗都有最低接種年齡要求，現時已有研究評估可否再降低接種年齡，需要待數據及專家判定。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡