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【恐怖意外】6歲孫求爺爺購物遭拒趴地發脾氣　司機以為是膠袋直接開車輾過

親子 10:47 2021/04/16

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6歲孫求爺爺購物遭拒趴地發脾氣，司機以為是膠袋直接開車輾過。

不少孩子以為發脾氣便會獲得父母的注意，但一不留神便可能發生意外。內地一名6歲男童求爺爺購物不果，竟趴在地下發脾氣耍賴，沒想到下一秒被一輛車駛近，司機以為是黑色膠袋直接輾過，男童隨即送院救治，幸運只有臉部擦傷及左腿骨折，生命沒有大礙。

男童求爺爺到超級市場購物不果趴到。（影片截圖）

綜合內體媒體報道，事發在4月2日的浙江，一名6歲男童欲想到超級市場購物，卻遭到爺爺拒絕，於是他趴在地上發脾氣，爺爺不以為意，認為他孫子鬧一會便會沒事，他便離開現場。

從閉路電視可見，正當男童在地下哭鬧時，下一秒一輛黑色車駛經該路段，司機沒有煞車，直接輾過男童，及後整個身體消失在畫面中。及後，爺爺才跑回現場，表現非常慌張地責怪司機。

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司機以為是膠袋開車輾過

司機向媒體表示，當時以為地下有一個黑色膠袋，便不經意地直接駛過，直到感覺顛頗才下車查看，驚覺自己輾過一名男童。男童隨即被送院治療，幸得臉部擦傷、左腿骨折，並無生命危險。據悉，是次事故司機要負主要責任，男童的監護人要負次要責任，而男童則無責任。

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責任編輯：王明芳

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