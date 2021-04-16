【為港爭光】港眼鏡品牌Rigards兩奪德國設計獎項　聯乘中美日時裝品牌衝出海外

▲ 這個造型獨特，刻意營造粗糙感覺的精鋼鏡框是clip-on款式，鼻托加以改良，更適合東方人佩戴。（鏡框 $5,500、clip-on 框架 $1,200/攝影：湯炳強）

其實香港本地的眼鏡品牌不少，但最終能夠成功衝出國際就只有由設計師Ti Kwa主理的Rigards，品牌繼2019年獲得Red Dot Award後，去年又得到Germany Good Design Award，再一次證明Rigards在眼鏡界的地位。

要細說這本地眼鏡品牌Rigards，還不得不提背後的設計師Ti Kwa，束了一頭長髮高個子的他，在紐約修讀時裝，畢業後經營生產皮革產品生意，同時和外籍太太一起開發Rigards眼鏡品牌。

想當初筆者在2016年初次認識品牌的時候，Rigards還是專注於牛角鏡框的發展，由於牛角鏡框必須要由熟練的工匠以人手逐一打磨，所以品牌的鏡框走高價位路線，同時產品生產需時，數量有限，可以用貴精不貴多來形容，不過，設計師Ti Kwa又怎會甘於原地踏步？

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近年的他開始應用上不同的物料與牛角素材互相配合，又或是在一個鏡框內出現多種不同的質材，例如木材、銅、鋁、鋼、鎂、甚至白金等。再加上東征西討與不同時裝設計師合作推出聯乘系列，令品牌的形象被看高一線，直教與外國不少高級眼鏡品牌看齊。

在今年全新推出的鏡框中，秉承品牌人做我不做的路線，當市面眼鏡品牌幾乎都一面倒推出懷舊款式的大型鏡框時，唯獨是Rigards不少鏡框貫徹以往的細框款式。而令人驚喜的是聯乘單品除了舊有的名字繼續繼往開來外，亦有全新名字加盟。

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首推的是以前衞設計見稱，近年狀態回勇的美國時裝品牌Geoffery B. Small，他已經是第三次與Rigards合作推出眼鏡，鈦金屬的太陽眼鏡鏡框以立體切割技巧出現，簡單而又有細節。

與此同時，新合作的名字是日本時裝品牌UJOH，UJOH的設計是西崎暢（Mitsuru Nishizaki），他曾經是Yohji Yammaoto的打版師，負責Y's Yohji Yamamoto和男裝主線工作，在Yohji門下工作7年後自立門戶，服裝偶爾走暗黑寬鬆線條，可謂與Rigards的前衞形象非常匹配。

當Yohji Yamamoto的眼鏡系列款式來得愈來愈不思進取的時候，擁抱Rigards是最佳的時候了﹗

產品查詢：尊貴視力（2522 1488）

記者：何偉雄