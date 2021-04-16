議員倡立法設強制學校呈報機制　楊潤雄：學童受虐需社會互相支援責任不完全在學校

▲ 楊潤雄犒，學童受虐需社會互相支援，責任不完全在學校。（經濟日報資料圖片）

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案，有立法會議員關注事件，憂現時教育局提供給學校的指引是否足夠；教育局局長楊潤雄強調，社會絕大部分人不想見到兒童受傷害，坦言難做到零風險，亦不能將責任完全放於學校身上，如要立法訂強制呈報機制，不應只針對學校，亦需涵蓋醫生、社工等其他相關人士。

有立法會議員今日於立法會特別財委會會議上，關注近日一宗5歲女童被虐待致死案，近年不少兒童受到虐待，關注現時教育局提供給學校的指引是否足夠；又指老師平日接觸學童的機會最多，認為學校最有責任處理，建議政府參考海外經驗，立法強制要求學校呈報懷疑兒童受虐個案。

教育局局長楊潤雄表示，社會絕大部分人都不想見到兒童受到任何程度的傷害，但難以做到零風險，現時已有指引要求老師留意學生表現、行為上有否不同，如有懷疑個案，可先尋求警方或社會協助；但要減低學童受虐風險，需要做多更多家庭及家長教育，社會亦要互相支援，純粹要求學校負起責任，對老師並不公平。

他又稱，若果要立法訂立強制呈報機制，不應該只針對學校，要涵蓋其他相關的人士，包括醫生、社工、青年服務機構等，需要由勞工及福利局研究整體政策。

另外，亦有議員關注「公民與社會發展科」科目的落實問題，包括師資培訓、教材及考核方法，至今未見教材，憂慮教師的知識層面未能過關。楊潤雄回應說，當局會在培訓方面做大量工作，新科目今年9月於中四級推行，首次考試會在3年後，考評局稍後會在題型、考核內容提供更多資料，教育局亦會提供教材讓老師使用，今年9月會先講述香港的事，有信心屆時老師都會準備好。

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責任編輯：陳正怡