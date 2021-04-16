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【的士木蝨】搭的士驚見木蝨周圍爬　乘客又痕又痛：衫褲搵到超過10隻【附滅蝨方法】

健康 11:06 2021/04/16

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有市民搭的士時驚見車廂內爬滿木蝨

搭的士也會遇到木蝨！一名網民近日與同事搭的士回辦公室時，發現車上有大量木蝨爬來爬去，下車後更驚覺已有超過10隻木蝨鑽進身上的衣物，有人手臂被咬至既痕癢又疼痛。事主在網上發文，呼籲大家勿乘搭涉事的士。 帖文一出，不少網友也直言恐怖，甚至表示不敢再坐的士。

該網民在facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發文並上載相片表示，本周三（14日）與同事外出工作後，一行五人乘搭一輛紅的回辦公室。坐車期間，事主不小心碰到異物，並擠出血來，細看之下，才發現是蟲，而且是木蝨。但更嚇人的是，這些木蝨早已在車廂內爬來爬去：

隻手唔為意撳到啲嘢出血，原來係蟲，然後發現車廂入面周圍都係木蝨。

不僅司機，他們一行人身上也爬滿木蝨，相當嚇人：

畀錢嗰陣望住一堆大大細細喺司機衫領爬嚟爬去，落車之後個個（同事）身上都有。

事主發現整個車廂也是木蝨（圖片來源：facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」）

下車後，事主在自己衣物上發現木蝨蹤跡，數量驚人：「我就只係向前坐咗半張凳, 衫褲鞋袋都搵到超過10隻。」為清除木蝨，他丟棄了部份物品，「又掉嘢又浸熱水」，亦清潔及消毒隨身物品。

事主表示，一名同事坐的士翌日全身被咬至又紅又癢又痛。從相片可見，該同事手臂紅了一大片。根據事主展示的收據，他們乘搭了27分鐘，約半小時的車程已咬至如斯田地，直言一想起這輛的士至今仍接載乘客就「起雞皮」。事主表示已投訴，但未知需要多少時日才獲處理。

每隻木蝨最多可誕700隻幼蝨

根據食物環境衞生署的資料，木蝨（臭蟲屬）是一種以吸食血液為生的寄生昆蟲，是常見的人類寄生蟲。木蝨的卵和若蟲都很細小，肉眼難以發現。牠們可隨行李從遷移，成蟲可匿藏於行李的小縫隙，因此一般不易察覺。

TOPick曾訪問滅蟲專家、滅蟲滅蝨特攻隊隊長鄧渭然，他表示：

木蝨卵帶黏性，一旦碰到、帶回家後，6至7星期便會孵出幼蝨，之後每隻木蝨可誕下6至700隻幼蝨，牠們便會在你的家居開枝散葉！

消滅及預防木蝨方法

TOPick綜合專家意見，列出以下方法：

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責任編輯：羅嘉欣

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