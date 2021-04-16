【8.18集結案】黎智英李柱銘等7人今早求情　8.31案下午判刑

▲ 黎智英李柱銘等7人今早求情，8.31案下午判刑。（梁偉榮攝）

壹傳媒創辦人黎智英等共9人涉於2019年8月18日參與港島遊行，黎智英、李卓人等7人經區域法院審訊後，被裁定組織及明知而參與未經批准的集結兩罪成；區諾軒及梁耀忠則早前認罪。法官今（16日）移師西九龍裁判法院聽取求情及判刑。黎智英、楊森及李卓人涉8.31參與非法集結，早前已承認控罪，押後今午判刑。

涉8.18案被告包括黎智英（73歲）、李卓人（64歲）、吳靄儀（73歲）、梁國雄（65歲）、何秀蘭（66歲）、何俊仁（69歲）及李柱銘（82歲），7人經審訊後，被裁定組織及明知而參與未經批准的集結兩罪名成立。

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同案被告區諾軒（33歲）則較早前承認上述兩罪；梁耀忠（67歲）則承認明知而參與未經批准的集結，組織集結一罪則存檔法庭，不予起訴。

法官今早先聽取7人求情後才進行判刑，兩名已認罪的被告則押後至下午處理。

控罪指，9人於2019年8月18日，分別組織及明知而參與一個違反《公安條例》下進行的公眾遊行，而該公眾遊行是根據該條例第17A(2)(a)條而屬未經批准集結。

另外，黎智英、民主黨前主席楊森（73歲）及職工盟秘書長李卓人涉於前年8.31參與「為香港罪人祈禱大遊行」被控，3人早前於區域法院承認參與未經批准集結罪，押後至今（16日）午移師西九龍裁判法院判刑。

黎智英另涉及兩案今午亦於西九龍裁判法院再提訊，其中一案涉及黎智英及兩名壹傳媒高層周達權（63歲；公司董事）及黃偉強（59歲；行政總監），被控1項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A條。

控罪指，香港科技園公司與《蘋果日報》印刷有限公司，在1999年5月25日訂立了租契，3名被告於2016年6月27日至2020年5月22日期間欺騙科技園，即隱瞞該租契沒有容許使用將軍澳工業邨駿盈街8號的處所一事，及虛假地表示該租契容許使用該處所。

黎另被控1項勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，控罪指他於2020年7月1日至12月1日期間，在香港請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動，違反《港區國安法》第29(4)條。

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記者：王仁昌、林欣樂