【大姜的愛】姜濤與Anson Lo爭奪Edan芳心　姜B近4個月拍逾廿個廣告【有片】

▲ MIRROR成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）和Edan（呂爵安）最近齊齊拍廣告賺錢。

MIRROR成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）和Edan（呂爵安）最近為連鎖快餐店拍廣告短片《大姜的愛》，當中內容以ViuTV改編日劇的新劇集《大叔的愛》為藍本，快餐店以HeHe戀劇情為廣告內容，在香港算是較破格。

著名導演張堅庭在也個人網上社交平台評論：「麥、姜呢條故事片，是玩同性關係，夠大膽，估計已經放棄了50歲以上的麥記保守消費者。在香港史無前例。」但他同時表現：「可惜故事橋段一般，拍攝手法也是。」

不過很多網民似乎與張導演的想法不同，姜濤、Anson Lo和Edan於《大姜的愛》表情多多，已被粉絲瘋狂Cap下大批爆笑畫面。

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姜濤Anson Lo爭Edan

姜濤於廣告片與Anson Lo爭奪Edan展開三角戀，眾人的表情及動作都十分出位，浮誇得來別具喜感，深得一眾鏡粉喜愛。

其實人氣高企的姜濤於近短短4個月內已接拍逾20個廣告，比如拍快餐店廣告外，姜濤最近又取代男神周柏豪成新任「Fight HPV教育宣傳大使」，早前與阿Sa（蔡卓妍）一同拍攝宣傳片。

姜濤被問到是否已賺到第一桶金時，一向直腸直肚的他坦言有很多支票仍未收到：「會有的，只是可能比較遲收到。」

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▲ （東星圖片）

拒拍內褲廣告

曾揚言夢想是置業的姜濤透露已開始物色心水樓盤，早前拍攝真人騷節目《調教你MIRROR》時，已跟梁祖堯去看樓盤，其希望將來能買兩層樓，一層收租、一層自住。

談到最想接拍的廣告類型，姜濤直言是美食廣告，可以光明正大地不斷吃。他又不介意接拍女性衞生巾廣告，甚有義氣的他更表示想與全隊MIRROR一起齊齊拍廣告。

不過，他亦表示自己有自知之明而難以接拍需要展示身型的內褲廣告，並笑謂：「要將我的樣子Key在隊友Stanley（邱士縉）或Alton（王智德）身上才能接拍，不然之後會嚇走所有廣告商。」

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