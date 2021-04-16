【進駐小紅書】楊千嬅拍片分享隔離心情　天后露倦容吐心聲：坦然面對自己

▲ 楊千嬅首開小紅書。

楊千嬅去年入行25周年，原舉行紅館演唱會，惜因疫情而取消，這一年千嬅主要往返內地工作，早前除開設抖音跟粉絲交流，近日首度進駐小紅書，並分享正在內地接受隔離的心情，不過千嬅或因工作疲勞，忽現一臉倦容，令其粉絲十分擔心。

千嬅最近返內地預備拍攝節目，在酒店隔離期間，首度在內地熱門社交平台小紅書開官方帳號，拍片分享日常生活。

▲ 千嬅近期常返內地工作。（取自微博）

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拍片露倦容

千嬅片中稱因預備為錄製綜藝節目，故須先接受隔離，她稱：「我現在正在隔離階段，為後面新的綜藝做準備，這段時間我會跟大家多多分享生活，包括最近的隔離情況，還有我的美味食譜、運動日常，以及與兒子相處的日常，也希望大家有想說的能多多留言給我，感謝大家的支持，我們下篇筆記見吧～」

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千嬅的片段得到不少粉絲讚好，但有網民留到片中的千嬅一臉倦容，在美顏效果下仍難掩倦容，且眼皮有點下垂，粉絲都擔心千嬅會否太奔波致狀態欠佳。

推介好書

其後千嬅再拍第二條片，明顯精神不少，她又分享近期推介書本，稱：「我們自己有一些問題想不通，或者是對自己的一些經歷，不能消化的時候，有緣份遇到一本好的書，分分鐘就是從這個閱讀的過程當中，找到一些答案，或是會讓自己想得開。」

之後千嬅分享這本《被討厭的勇氣》：「這是一本關於人生哲理的書，是講關人生觀、價值觀的，其實在我人生經歷中，或是活在當下時，都有遇到那種問題，或自己不了解的己的一些問題，當時不明白或沒有找到答案，今天坐在這裡竟然想通了，有時候我們會討厭自己，只是看到自己缺點。」

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她又提到每個人都有「自卑感」：「自卑感有好的和壞的，看怎麼去運用那種感覺，就是要會出勇氣，就是要很坦白，坦然面對自己，自卑感是很好的推動力，走出『舒適區』我們還是可以成就更好的自己。」

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