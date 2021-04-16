【寶達邨火警】火警片段曝光起火單位不斷冒出火舌　濃煙直捲半空波及樓上多個單位

▲ 起火單位不斷冒出火舌和黑色濃煙。

秀茂坪寶達邨達喜樓凌晨（16日）發生致命火警，位於5樓起火單位的一家六口，1名女子當場不治，3名女子送院後身亡，包括1名兩歲女童；另外2人受傷包括男戶主，以及其90多歲岳父。火警期間有百多人疏散，消防會成立專責小組調查起火原因。詳情即看：【下一頁】

有居於起火單位樓上的居民拍到事發一刻，片長約14秒，片中所見，火勢非常猛烈，起火單位不斷冒出火舌和黑色濃煙，直捲半空波及樓上附近的單位，而大廈的警鐘一直鳴響。事發後，起火單位及樓上單位外牆被燒至熏黑。政府化驗所人員今早亦到場調查。

起火單位涉及一家六口，包括男女戶主、他們的一名女兒以及女戶主的父母及胞妹，其中一人在現場證實死亡，另外3人送院搶救後不治。男戶主逃生時稱，懷疑是家中的電線首先起火。凌晨時有居民聽到有人大聲呼救，疏散時走廊滿布濃煙，不少居民逃生時心情驚慌。

居於8樓06室的居民鄭女士指，昨晚返夜班，因擔心家裏親人有危險今早解封即回家， 火警時兒子十分驚慌，幸好街坊發揮互助精神，拍門通知其他居民疏散， 一眾居民疏散至天台35樓等候消防拯救。

▲ 居於8樓06室的居民鄭女士

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記者：黃傑偉、陳子謙