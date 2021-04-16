康文署設不取場違規紀錄嚴重遭禁訂場90天　以打撃炒場及濫用情況

▲ 康文署設不取場違規紀錄嚴重遭禁訂場90天，引入優惠價資格罰則，以打撃炒場及濫用情況。（經濟日報資料圖片）

康文署轄下康體設施常現「炒場」情況，署方下月起推出新措施，設立「不取場」違規紀錄的新措施，任何租用人連續30天內累積兩次違規紀錄，將被禁止預訂康文署收費康體設施90天；又如租用人同場使用者未符優惠收費資格，取場前未有補付場租差額，亦會被暫停預訂收費康體設施資格90天，以打打擊濫用優惠收費情況。

康文署表示，現時場地使用規則容許非租用人以俗稱「執雞」方式，於同日被取消預訂的空置時段，免費使用場地設施；針對租用人可能濫用有關的「執雞」安排，故意於用場當天才取消場地預訂，從而進行懷疑的「炒場」活動，特意設立「不取場」違規紀錄的新措施。

租用人若預計未能如期使用已租訂的收費康體設施，必須至少於用場日期前一天取消，否則被視作一次「不取場」違規紀錄，任何租用人在連續30天的期間累積兩次「不取場」違規紀錄，會在第二次不取場日期當天起計的第三天開始，被禁止預訂康文署的收費康體設施90天。

而取消後所騰出的段節，翌日凌晨1時會於康文署網頁公布，並於同日上午7時半開始經「康體通」供市民以先到先得的方式重新預訂。

同時，租用人如享用優惠收費價格租用康體設施，惟同場使用設施者不合資格，租用人即不可以優惠收費的價格租用該設施，須峴取場前補付場租差額；署方將加入罰則，如有關租用人取場前未有補付場租差額，會被暫停預訂收費康體設施資格90天。

署方補充，新安排並不影響殘疾人士現時可與一名同行照料者陪同使用設施，仍可繼續以優惠價預訂設施：新措施由5月1日起實施，相信可進一步有效打擊康體設施的懷疑「炒場」以及「濫用優惠收費」的情況。署方會繼續密切留意情況，有需要時推出更多針對性的措施。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡