【魚毛姐加油】患血液炎留院3個月報平安　余慕蓮大步檻過：我想玩多兩年【有片】

▲ 余慕蓮情況好轉，再度親報平安。

現年83歲的余慕蓮去年10底因肺部纖維化而入院治療，今年2月再次入院時，魚毛姐確診患上罕有血液炎, 更需要在深切治療部留醫。經過兩個多月治療，魚毛姐的情況已轉趨穩定，昨日她接受TVB訪問向大家報平安。

魚毛姐表示正接受物理治療，對於今次能夠大步檻過，感到非常開心，說到好友們的扶持，魚毛姐一度哽咽說：「我以為今次死定了。」

訪問裡聽到魚毛姐聲線比前洪亮，她表示身體情況好了很多，可說是漸有起色，她更透露現正接受物理治療，一星期做足五天，希望恢復其手腳力量。她說：「姑娘好好人，教我踩單車、拉繩，以及用沙包綁著隻腳，起初是兩磅，現在是三磅，初初行一個圈，現在可以行兩至三個圈。」

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▲ 余慕蓮接受TVB娛樂新聞台訪問。

入院後證患血液炎

魚毛姐在病榻上近半年，她憶述病發之初，「我當時去睇街症，一看就不行了，要立即做手術，做完手術我醒過來，知道這病叫血液炎，要在喉嚨開一個小洞...」

另外魚毛姐感謝患病期間，朋友對她的扶持，當中感謝米雪為她找來很好的家傭。「這個（工人姐姐）好乖，怎知聘請了幾日，我就入急症，現在幫我看屋。」

▲ 余慕蓮患病近半年。

此外薛家燕、陳美琪及吳麗珠也致電慰問，而教友亦為她祈禱，魚毛姐感謝他們的關心。

說著說著，魚毛姐更哽咽說︰「我以為今次我死定了，因為近排都死得人多，我大步檻過就好開心。」當問及患病後有何體會？她直言：「我想玩多兩年。」

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另外主持人許文軒謂待她康復過後，返來無綫拍攝劇集，魚毛即說︰「我還做得？做不到啦，我現在出街都要帶著個印傭啦！」

現年83歲的余慕蓮去年8月因咳嗽而入院留醫8日，經診斷後證實為肺纖維化，及至10月底被送往伊利沙伯醫院ICU接受治療，情况更一度危殆，醫生要為她插喉、打強心針以及用呼吸機幫助呼吸，幸好吉人天相，余慕蓮度過危險期，在去年11月情况已穩定，最後更轉往九龍醫院繼續接受治療。

可是，今年2月余慕蓮呼吸不順暢，故返回伊利沙伯醫院接受治療，住院近5個月的余慕蓮只靠插喉輸入營養液，幸情況已趨穩定，本月醫生為她移除喉管，可以改為吃弼水，又安排她做物理治療，另外本月16日更安排家傭到醫院，跟護士學習照料日常。

同場加映：邱芷微陳志忠訪問