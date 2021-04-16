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【的士尋人記】搭的士趕考車現金不足欠$72　好心司機不計較港男盼尋恩人還款

親子 12:03 2021/04/16

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一名港男搭的士趕去考車時發現身上現金不足，幸好心司機不計較，港男希望尋回司機還款。

搭的士偶爾會遇到身上現金不足，要十萬火急求援。一名港男於4月12日搭的士過海趕去考車時，發現身上現金不足，尚欠車資72.5元，他幸運遇上好心司機不計較，但忘了留下聯絡方式，故在網上發帖尋人，希望業界能伸出援手，助他尋回這位好心司機。

該港男乘客在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」以「尋找好心司機補付尚欠的車費」為題發文，指周一（12日）早上7時許，他在何文田乘的士過海，趕回家取物品後，再趕回培正道考車試。

港男上載了車資單據，有的士車牌號碼。（「的士司機資訊網 Taxi」fb圖片）

沒料到下車時，他發現銀包現金不足，車費連隧道費合共242.5元，他只能先付170元車資。在匆忙下卻忘記留下好心司機的聯絡方法，故在網上發文，盼業界能幫手尋回該名好心司機，償還餘下的$72.5車費。

免得他做蝕錢生意回家老婆唔俾佢開飯！車號是KL8104，謝謝！

網民讚港男正人君子

網民大讚該名的士司機好人，乘客也是正人君子，並紛紛提出尋人方法，包括找的士台或到「網上報案室」找警方協助。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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