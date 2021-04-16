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【心驚膽戰】工人高空拆冷氣機無安全裝備　網民嚇壞：睇到個心離一離

健康 11:56 2021/04/16

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工人高空拆冷氣機無安全裝備，網民嚇壞：「睇到個心離一離」。

近日網絡瘋傳一輯相片，相中可見兩名工人在高空拆除冷氣機，身上似乎沒有足夠安全裝備保護。不少網民看過都表示，「睇到個心都離一離」，不過由網民從相中的環境判斷，事發地點應該並非香港，而是澳門。

有網民於Facebook群組「大埔 TAI PO」分享數張照片，相中可見兩名工人在高空拆除冷氣機，而身上未見有太多安全裝備，亦沒有佩戴安全帽。其中一名身穿灰色上衣的工人，站在將要被拆除的冷氣機上，然後彎下身將其移除，後方轉角位亦有另一名同事幫忙，接過冷氣機並搬回單位內。灰色衫工人拆除冷氣機後，更危坐在支架上，其後再爬回單位內，場面令人膽戰心驚。

    點擊圖片放大
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貼文引來網民熱論，不少人都覺得十分危險，紛紛留言「拆冷氣啫，唔洗搵命搏嘅」，直言工人「以生命換取冷氣機」。不過，有眼利的網民發現事發地點應該並非香港，而是在澳門，「澳門黎，見到架空輕軌」。

點擊下圖看更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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