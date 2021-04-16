【創業追夢】前天文台台長李本瀅開畫廊　明知無錢賺為一個目的疫下冒險創業

▲ 前天文台台長李本瀅，夥同3位同學開畫廊，4人都無固定全職工作兼且零經驗，輪流打理畫廊，深知無錢賺，到底為何在疫下冒險創業？

在中半山走過蘇豪、越過堅道後，右方有一條私家街太子臺。這小街氛圍特別，兩旁綠意盎然，在喧鬧中多一份恬淡。前天文台台長李本瀅與3位香港藝術學院畢業同學，最近在此小街盡頭，開了一爿畫廊Yrellag Gallery，在這裏可彈彈琴、聊藝術、談繪畫、開工作坊，各適其適。



Yrellag Gallery的前身是一間出版社，丟空已兩年。李本瀅與3位同學周鈞朗、藍曉恩及林嘉儀把它推倒重來，拆牆、髹油、裝上射燈，小巧方正的畫廊今年3月漸見雛型。

▲ Yrellag Gallery由4人創立，左起：周鈞朗、李本瀅、藍曉恩、林嘉儀。（周美好攝）

李本瀅說：「初時大家傾理念，好不好要賺錢呢？但其實賺錢機會不高，不如把空間開放，推廣本地藝術和社區文化活動，令新晉藝術家有更多發揮及與交流。」4人都無固定全職工作，輪流打理畫廊，每日開下午一點至八點，逢周二至日開放。

畫廊命名可有心思，Yrellag是Gallery的倒寫，靈感來自畫廊旁的列拿士地臺（Rednaxela Terrace） ，名字亦源於倒寫，幽默！

從畫廊來的鋼琴聲

短短開業一個月多，李本瀅指很多事情屬意料之外，如有志願機構與藍曉恩聯絡，在畫廊當眼處放一部鋼琴，路經也可彈奏一番。訪問期間，見小朋友、大朋友都愛玩上一會，傳來叮叮琴聲，與坊眾也拉近了距離，也為小街添了活力。

藍曉恩除投入畫廊事務，另一工作是在農場任職，她對植物特別敏銳，見太子臺到處綠油油已生好感，衍生她在此進行園藝綠化。她特意尋找各式花卉盆栽點綴畫廊，包括紅葉繼木、黃金葛，在店前的電燈柱旁放上一株銀葉合歡，配合周遭空間氛圍。

▲ 歡迎在畫廊前隨心彈琴，在鬧中難得的寫意悠閒。（被訪者提供）

勇氣可加

林嘉儀說Yrellag Gallery不打算行商業路綫，旨在匯聚文化及藝術人士，舉辦不同活動，不著眼賺錢。要知道artist搞展覽，租場的開支以私人畫廊而言，動輒一日可上數萬元。便宜的選擇不多，很多artist根本不能負擔，也要排期待批核。

此畫廊其一目的，是幫助新晉藝術家，增加作品曝光機會。她笑著說：「其實都幾有勇氣，幾個畢業生自己的art career都未搞掂，沒啥經驗下，膽粗粗在疫情下去搞個畫廊出來， 橫看豎看都在冒險。」青澀就是大無畏。

周鈞朗指4人各有職責和分工，他主要落手落腳裝錶畫作、帳目、連前期裝修也參與其中，訪問當日見他非常認真仔細的度平水，力求把畫掛到最完美。「我以前做過一年建築平水，做下去不知有何意義，毅然去讀藝術。」藝術由小到大他也鍾愛，畫畫尋回及重新檢視她內心的情緒及抑壓，重拾畫筆時，投入到十分著迷。

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新晉畫家作品陸續登場

作為財政大臣的他，指建立新畫廊也遇上預算問題，如何裝修、整假牆、裝燈等，預算有限，甚麼也計到好盡。「這裏有很大發展空間，也是大家的新嘗試。」

李本瀅表示，Yrellag Gallery將朝着非牟利機構方向發展，希望可申請資助，日後聘任全職藝術家駐場。

在此預告，Yrellag Gallery5月會有荷蘭新晉畫家作品登場，並有其繪本出售。另外，亦有香港藝術學院畢業生展出陶瓷，敬請期待。

Yrellag Gallery

中環太子臺13A地下

記者：周美好