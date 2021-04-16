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【靚太安樂窩】Hello Kitty迷淘粉紅家品打造夢想小天地　靚太丈夫： 每次睇淘寶拆箱都大開眼界！

休閒消費 16:00 2021/04/16

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

有Hello Kitty迷在Facebook群組分享她如何打造粉紅小天地。

女性總對粉紅色有種情意結，要是能把最愛的事物融入家居設計絕對會成為理想中的家。有位自稱是Hello Kitty迷的靚太在Facebook群組「淘寶開心Share」分享在淘寶購入大量高質粉紅色家品後，再配搭私人珍藏的Hello Kitty日用品便成功打造屬於她的粉紅小天地。

點擊大圖了解Hello Kitty迷家居詳情：

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該名靚太接受TOPick訪問表示，一直很喜歡購買家品和擺設，加上疫情下未能出國旅行，機緣巧合下登上了淘寶之路。

以往都係好中意買家品同家居擺設，去旅行由100円店到大型商場大小通殺，由上年開始冇得飛困喺屋企，有次見到啲粉紅色家品，好興奮㩒入去睇，原來係淘寶link，八卦睇吓學吓就開始咗粉紅淘寶之路。

靚太又表示初時只敢購買$300以下的產品，後來發現淘寶的家品性價比高，更可容易入手在香港找不到粉紅色家品，大讚有驚喜。

以前聽聞淘寶好煩，所以起初都只敢淘啲$300蚊樓下嘅嘢。但估唔到幾十蚊嘅嘢可以質素咁好，仲有好多粉紅色家品根本係香港搵唔到！

點擊大圖了解淘寶xHello Kitty珍藏小天地詳情：

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靚太更分享她將淘寶物品和Hello Kitty珍藏佈置小天地的完成圖，可見每一小部分都是心思的表現。她又指第一次淘傢俬便是買粉紅色床，連運費約$4000港元，大概一星期便到貨。

最貴都係最近淘咗一套粉紅色床，亦係第一次淘傢俬，大約港幣$3000零蚊，運費大約$800港幣，都係一星期內就送到。

對於獨一無二的粉紅小天地，她丈夫表示「好好奇點搵到咁多粉紅家品，真係每次淘寶拆箱都大開眼界！」。同時又獲不少網民讚賞，「證明你生活有要求」、「好靚，吸引死人！鍾意你個廚房夠大」。

自認是淘寶達人、有家居好物推薦大家，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

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責任編輯：張懿慧

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