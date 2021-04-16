【強制檢測】尖沙咀友聯大廈日前納強檢名單　政府今早檢出10人違強檢令

▲ 尖沙咀友聯大廈日前納強檢名單，政府今早檢出10人違強檢令。（經濟日報資料圖片）

尖沙咀漆咸道南友聯大廈早前納入強制檢測，油尖旺民政事務處聯同警方及衞生署今日(16日)展開執法行動，檢查約160名受檢人士的檢測報告，發現10名人士違反強制檢測公告；政府已向有關人士處定額罰款或發出強制檢測令。

因錄得一宗或以確診個案，港府早前將尖沙咀漆咸道南友聯大廈列入強制檢測名單，居民及曾訪者須於昨日或之前接受檢測。

油尖旺民政事務處聯同警方及衞生署今早7時於該廈展開執法行動，至上午約9時半結束，期間共檢查了約160名受檢人士的檢測報告，其中10名人士違反強制檢測公告。

政府已向該等人士處定額罰款5,000元及/或發出強制檢測令，要求於指明期間內接受檢測；如不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

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責任編輯：陳正怡