【出軌丈夫】結婚17年3年無性生活發現丈夫出軌　港媽心碎：佢一直係好老公好爸爸

▲ 一名港媽發現結婚17年的丈夫出軌，形容對方一直是好老公、好爸爸，令事主大感崩潰。

丈夫出軌，夫妻間要重建信任是一大難題。一名港媽指與丈夫結婚17年，在3年前誕下BB，形容丈夫一直是一位好老公、好爸爸，惟最近卻因為一通電話，揭發丈夫有外遇。港媽大感崩潰，指自己雖然仍深愛著丈夫，但出軌事件令她難以再相信對方，遂向網民求助：應唔應該原諒佢？

港媽3星期前發現丈夫出軌

近日一名港媽在討論區「親子王國」發文，表示自己與丈夫結婚17年，兩人3年前誕下孩子。事主形容丈夫一直是「好老公、好爸爸，每日出門前會鍚我一啖」。丈夫每日9時下班後，近10時便回到家中；放假和每逢大時大節，會將時間留給家人，又會主動照顧BB，為BB換片、開奶、洗澡，更會將薪金全數交由事主管理。

然而，事主透露自從3年前懷孕後，兩夫婦便沒有發生性行為。事主對此感到奇怪，但每次詢問丈夫，對方都會解釋只是事主胡思亂想。直至3星期前丈夫收到一通電話，事主才發現對方原來早有外遇：

有一日早上我老公收到電話，電話裡面個女人好大聲好嗲咁話佢今日放假，我老公好快收線，但我已感覺到咩事，即時問佢，初初佢唔認，但我一直好激動，佢就話佢係傾吓電話。

丈夫透過交友app認識20多歲外遇

事主指，事後翻查丈夫的通話記錄，發現原來丈夫早在2年多前，透過交友應用程式認識外遇。對方20多歲，與丈夫在同區上班。事主指兩人為男女朋友關係，亦有發生性行為，

個女人明知佢（丈夫）有老婆㗎，我老公仲同佢講，佢冇時間陪佢，佢都願意一齊。我老公有時會收早，佢哋就用呢啲時間去行街食飯，去佢屋企…

事主坦言對丈夫出軌一事感到崩潰，「腦海都成日出現佢同另一個女人一齊嘅畫面」。事主指，即使事後丈夫不停道歉，亦承諾不會再跟外遇聯絡，求事主不要離婚；又即時轉換電話號碼，以及開啟定位讓事主檢查自己行縱，但事主表示自己已對丈夫完全失去信任，

我日日都忍唔住喊，個心好痛，我唔知點面對，如我選擇原諒，我又未接受到…佢呢兩年嘅大話太精湛，我自問都係警覺性高嘅人，但都比佢欺騙到。

網民：真係要睇你自己，心裏一定有刺

事主對此感到徬徨，遂向網民詢問「應唔應該原諒佢（丈夫）」。帖文一出引來網民關注，紛紛表示同情事主，「睇完樓主的故事真心痛！大家女人真心明白」、「究竟啲第三者諗乜嘢，大家都係女人，但真心唔明」、「唉，女人真係慘，成日都要承受呢啲事」。

也有網民安慰事主，並向事主分享自身經歷。點擊查看更多網民留言：

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責任編輯：王明芳