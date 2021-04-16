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【可再生能源】迪士尼設全港最大型太陽能發電系統　逾5,000塊太陽能板總發電量逾200萬度【附回收貼士】

休閒消費 12:05 2021/04/16

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樂園設有多個回收筒。（圖片來源：Disney Moments HK）

香港迪士尼樂園致力推動環保，於2020年在度假區建築物天台安裝了全港最大型太陽能發電系統，又回收了200噸廚餘及350噸園林廢料。園內設有多個回收筒，方便遊客回收膠樽及飲品紙盒，實踐環保。

安裝超過5,000塊太陽能板

香港迪士尼樂園度假區在2018年開始進行大型太陽能發電系統安裝工程，「灰熊山極速礦車」、「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」、「香港迪士尼樂園市鎮會堂」同「火箭餐廳」等度假區內20座建築物天台合共裝設超過5,000塊太陽能板。

當中「小小世界」的天台安裝得最多，多達1,190塊，這太陽能發電系統是目前全港最大型，總發電量相當於超過700個三人家庭一年的用電量，分別在機電工程署及中電獲得相關獎項，表揚度假區喺日常運作中，積極實踐節能環保。

點擊大圖了解詳情：

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此外，樂園教大家如何回收膠樽及飲品紙盒，點擊以下大圖了解回收貼士。

 

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同場加映：愛護環境，也可以從食素開始，為大家推介簡易素食食譜【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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