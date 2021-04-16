▲ 大埔唐狗疑遭路過的士輾斃，的士司機事後無停車不顧而去。

大埔汀麗路食環署大埔車廠對出，昨晚（15日）約7時，一輛新界的士疑輾過流浪狗隻後不顧而去，狗狗最終傷重死亡。有尾隨的士的司機拍攝到意外經過，決定將有關影片公開，希望為狗狗討回公道。警方指，目前未有接獲報案求助，若目擊事件發生的市民，可向警方提供資料以便跟進。

片段顯示，事發時前方有一輛新界綠色的士正沿大埔汀麗路行駛，至食環署大埔車廠對開時緊急剎車，一隻白色流浪狗從的士左邊車頭步出。的士其後繼續前進，約8秒後的士疑收掣不及輾過另一隻流浪狗，路旁有途人目擊事發經過不禁側目。涉事的士事發後未有停車繼續前進，而尾隨車輛隨即扭軚閃避停下。

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尾隨的士的司機其後向途人尋求協助，先致電愛協求助，經檢查狗狗傷勢後已沒有呼吸，熱線職員指狗狗已經死亡，其後亦再向大埔區議員何偉霖和毛孩關愛 組協助。義工到場後接走狗狗，經檢查後屬雄性狗隻，身上沒有晶片，並在fb群組發文，指若無人認領狗狗，會安排狗狗最後一程。

政府將於本月19日刊憲，修訂《2021年道路交通（修訂）條例草案》，規定司機須在撞倒貓隻或狗隻時停車，藉此讓在交通意外中受傷的貓狗及時獲得治理，違例者最高可處罰款1.5萬元和監禁12個月。有關法案會在本月24日提交立法會審議。

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記者：陳子謙