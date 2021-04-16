【#人物說太古】IG上載與太古相關故事　有機會獲$500馬拉松專門店禮券【內附連結】

港島東有大型住宅商場、有行山徑、有小商舖、有怪獸大廈……還有不少歷史建築，當中不少也與太古相關。

▲ 船塢里記載著香港海運的光輝歲月，是當年船塢的西面入口，早年亦是鋼材的存放地。（太古提供）

好像鰂魚涌「基利路」，原來是以太古船塢第三任總工程師的名字來命名。賽西湖水塘又名七姊妹水塘，是太古早於1894年設立的私人蓄水池。水塘負責供水給位於鰂魚涌的太古船塢、太古糖廠及香港汽水廠使用。因當地居民認為其風光可媲美杭州的西湖，因而將該水塘稱為賽西湖。

▲ 基利路是以太古船塢第三任總工程師的名字來命名。（太古提供）

連柏架山上的紅屋，也與太古有關，那是太古糖廠的高級職員宿舍，1972年糖廠結束營業後被空置。1976年移交予政府管理，及後被列為二級歷史建築物，由當時的漁農署接管，再於2012年活化成為香港第一所林邊生物多樣性自然教育中心。

▲ 1893年，員工度假避暑的大風坳「太古休養所」。（太古提供）

▲ 林邊生物多樣性自然教育中心。（資料圖片）

太古在香港扎根150年，最近推出「#人物說太古」 (#MySwireStories) 活動，公眾可分享與太古共度的點滴美好時光，與大家回憶過去、細味現在、擁抱未來。

參加者只需於其Instagram專頁內上載與太古相關的故事，遞交與太古相關的人或物件的相片/短片，以及撰寫「#人物說太古」為題的短文，取材時代背景不限。作品將有機會被上載至太古的社交媒體專頁，入選者將獲贈$500馬拉松運動專門店（Marathon Sports）禮劵。

記者：李越樺