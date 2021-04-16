【糖尿病飲食】患糖尿病並非無啖好食　一文看清CNN精選7類糖尿病人有營食材【內附詳情】

▲ 糖友一樣可以吃得開心，一文看清CNN精選7類糖尿病人有營食材。

糖尿病，是本港主要的慢性疾病之一，估算現時全港約有七十多萬人患糖尿病，即每10個當中便有一人是糖尿病患者。

糖尿病可增患心血管病的機會，CNN美國有線新聞網絡指出，只要日常用膳「食對」食物，有助糖尿患者與心血管病連上線的機會。

糖尿病主要分一型及二型，一型糖尿病發病時較年輕，與肥胖無關，日常必須使用胰島素，佔香港糖尿病患者少於10%；二型糖尿病人主要為中年或較年長人士，惟近年有年輕化趨勢，通常與肥胖有關，逾90%香港糖尿病患者屬此類型。

▲ 糖尿病患者出現心血管併發症如心臟病或中風而死亡的風險，比一般人高1倍以上。 （相片：iStock）

血糖指標如果出現以下情況，都可以被界定患上「前期糖尿病」：

1.空腹血糖異常：世界衞生組織把空腹血糖異常的數值設於6.1至6.9 mmol/l之間；美國糖尿協會則定義於5.6至6.9 mmol/l之間。

2.糖耐量異常：病人在接受口服葡萄糖耐量測試兩小時後，血糖值在7.8至11.mmol/l之間。

3.美國糖尿協會同時將糖化血紅素（HbA1c）水平處於5.7至6.4%之間的人士視為前期糖尿病患者。

CNN一篇有關糖尿病的專題報道中提及，二型糖尿病和心臟病之間有着密切關係，因此病人需「竭盡所能」降低患上心臟病的風險至關重要，改變生活方式包括多運動和飲食健康是必須的。

▲ 高纖飲食能穩定血糖，因為纖維素可延長身體吸收碳水化合物的時間，減低對胰島素的需求。（相片：iStock）

精明揀選7類食材

不少人以為一旦患上糖尿病就「無啖好食」，專家指也非如此，其實只需謹慎地選擇食物，累積經驗後自能掌握。實際上，吃一頓營豐富且對心臟有好處的餐膳，對糖尿病患者而言，沒他們想像般困難，要訣之一，是盡量不要以「我不能吃」的思維來進食，其實可吃的東西並不少。

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避免食用的食物

以上食物糖尿病人可自由配搭在日常飲食中，但一些食物只宜偶一為之，最好不要在雪櫃常見其蹤影，經常進食對糖尿病和心臟健康都無甚好處：

1.加工肉類：煙熏肉類、莎樂美腸、五香煙熏牛肉等加工肉的鈉含量較高，這可能會導致血壓升高，並可能增加患心臟病的風險。如果無法抗拒，請將以上列為偶爾的零食一類，不能多吃。

▲ 過肥是糖尿病與心血管病的共同風險因素，對健康大大不利。（相片：iStock）

2.任何含有飽和脂肪的食品：肥肉、全脂乳製品，含棕櫚油的食物以及其他含有飽和脂肪的食品都可能會增加低密度脂蛋白（LDL）的水平，而低密度脂蛋白通常被視為壞膽固醇。

3.高果糖粟米糖漿：這種超甜的甜味劑隱身在可能不會想到的各種食物中，如番茄醬，令人不知不覺間經常攝取。

記者：周美好