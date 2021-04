床褥都可以抗病毒？揀啱床褥令你安枕無憂

近日疫情稍稍緩和,大家有否趁機出外走動,舒展身心呢?不過正所謂「春日綿綿正好眠」,如果碰著閒賦在家的日子,相信不少朋友都會選擇賴在床上「煲劇」、「打機」或補眠,所以一張「稱職」的床褥可說是非常重要,尤其在疫情持續的情況下,如何挑選一張舒適且對健康有保障的床褥絕對是大家,特別是各位爸媽需要正視的問題!

自行滅菌 同病毒講「拜拜」

隨著大家的生活逐漸回復正常,外出上班、上學甚至玩樂的機會亦隨之增加,期間難免會將各種病毒、細菌由街上帶回家中。假如是家中的餐桌、座椅或其他電器,清潔起來雖然費時但仍算方便;但若要清潔床褥則可能需要專業的設備,或由專人代辦。到底有甚麼方法可以令大家與之同枕的「親密伴侶」保持清潔衞生呢?

其實辦法很簡單,只要你有一張抗病毒床褥,所有問題便迎刃而解!抗病毒床褥?無錯!向大家推介雅芳婷床褥「VirusKiller 抗病毒床褥系列」,其面料更加入了HealthGuard® AMIC抗病毒技術,該技術經國際權威Doherty Institute*及香港的廠商會檢定中心證實可殺滅新冠病毒,只須10分鐘即可破壞病毒的活性。

▲ 「VirusKiller 抗病毒床褥系列」的面料加入了HealthGuard® AMIC抗病毒技術,該技術經國際權威Doherty Institute證實可殺滅新冠病毒。

雖然,經過1年的抗疫日子,大家日常都會做足防疫功夫,但日常外出難免有機會沾染到各種細菌病毒,假如家中的小朋友經常「手多多」,自然更大機會將細菌病毒沾到身上,然後帶回家中,所以有具備殺滅新冠病毒效能的「VirusKiller 抗病毒床褥系列」幫手,就算平日回家後入房換衣服,都毋須擔心街上的病毒飄到床上,令自己或家人日夜與毒同眠。

▲ 想安枕無憂,「VirusKiller 抗病毒床褥系列」幫到你。

抑菌、防蟎、除味 踢走不速之客

不過,除了細菌病毒以外,相信不少朋友都非常關注塵蟎和霉菌滋生的問題。到底起床後應否立即摺被?而面對春夏濕度經常高企,日常又如何可以防止床褥因潮濕而發霉呢?

「VirusKiller 抗病毒床褥系列」同樣幫到你,因為它除具備殺滅新冠病毒效能,同時更可抑菌、防蟎,令這些不速之客沒法滋生及繁殖,更能有效去除異味,而相關技術更對人體和環境無害,如此一來大家自然可以安枕無憂。

此外,考慮到每個人的睡眠習慣,以及對床褥的要求各有不同,「VirusKiller 抗病毒床褥系列」共有5款床褥,無論你需要軟硬適中,還是彈力十足的承托,又或是輕巧纖薄的床墊,該系列都可以滿足你的需要。

值得一提的是,在床褥以外,「VirusKiller 抗病毒系列」還設有抗病毒床褥保護套、抗病毒旅行睡袋、抗病毒坐墊、抗病毒枕頭保護墊、抗病毒珍珠枕,以及抗病毒咕𠱸等產品。大家如果想睡房以至家居環境時刻保持潔淨衞生,就不容錯過雅芳婷的「VirusKiller 抗病毒系列」了!

▲ 「VirusKiller 抗病毒系列」除床褥外,還設有多款抗病毒床上用品。

「VirusKiller 抗病毒床褥系列」簡介

*數據由墨爾本大學和皇家墨爾本醫院聯合成立的人類傳染、免疫及分子病毒學研究院 The Peter Doherty Institute of Infection and Immunity(簡稱「Doherty Institute」),實驗室負責人Damian Purcell教授證實,經 HealthGuard®AMIC處理的織物在10分鐘內可以顯著破壞 SARS-CoV-2病毒的活性,並且於1小時內消除了該病毒的傳染能力。該研究院為全球極少數能從人類活體直接提取新型冠狀病毒毒株的科研機構,目前正參與研發新冠病毒疫苗,旨在抗擊世紀疫症帶來的侵害。

(特約)