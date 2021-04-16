【尋人記】港媽為下一代前途移民澳洲　做「太空人」賠上婚姻：看到兒子開心便無悔

▲ 《尋人記》訪問一位90年代移民的港媽。

由方東昇、黃曉瑩、黃靖婷及李曉欣主持的人氣節目《尋人記》，昨日一集以移民為主題。節目其中一部分，追尋1988年《新聞透視》的移民家庭王長意一家的近況，王長意夫妻更因移民賠上婚姻。

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1988年《新聞透視》追訪王長意一家在香港回歸前移民的故事，為了全家移民到澳洲展新生活，王長意需要拿三百多萬港幣投資。

▲ 王長意一家。（影片截圖）

為下一代移民

當年在節目內打點行裝的王太，也想不到有這麼多瑣碎事要照顧。出發前才醒起要買瓦煲到澳洲煲湯。對於移民，王太表示：「很難過，不開心自己要離開。」



王長意坦言離開主要為了兩個兒子：「主要是教育，其次是覺得香港目前這幾年的變化很大，最大憂慮是1997的問題，還沒來到已經這麼敏感，接近1997年不就大亂？」

王長意一家離開當日，王太表示：「現在才覺得真的要離開，真的不捨得，我想我很快會回香港，大約一年後吧。」表現最不捨得分開，是小兒子和一手把他帶大的菲律賓家傭，入閘前，兒子更哭著奔向菲律賓家傭。

▲ 弟弟不捨菲律賓家傭。（影片截圖）

網上尋人

早前此特輯重播在討論區引起話題，其中一則留言有人認出片中人好像是自己的朋友，還留言提醒看片。《尋人記》主持沿著訊息求證，終在朋友欄發現疑似王太Alice Wang。

Alice在1988年和丈夫及兩名兒子移民澳洲布里斯班，事隔33年，Alice再次接受訪問：「那時很瘦，哈哈哈！我在香港三十多年，當然不捨得。加上來到一個新環境，甚麼也沒有，舉目無親。」

▲ Alice在澳洲當「太空人」。（影片截圖）

Alice回憶：「剛到的一個月，我差不多天天致電媽媽，單是長途電話我付了千多澳元（約九千港幣）電話費。」

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無悔賠上婚姻

由於丈夫要回港工作賺錢，偶爾才到澳洲探家人，家庭大小事全靠Alice：「移民時我們有個承諾，他對我說讓他在香港多賺五年錢，他就會到澳洲定居，想不到未滿五年就和我離婚。」

▲ Alice賠上婚姻。（影片截圖）

她曾懷疑自己的決定：「我們88年移民，92年離婚。96年6月中我回了香港，想看看回歸怎樣。7月1日前一晚下很大雨，我站在窗邊流淚想：『我移民有沒有錯？』。」

看到兒子的成長，即使輸了自己的婚姻也無悔移民：「我覺得我是對的，看到兒子開心上學，在香港教他們功課常常動氣。他那時才六歲，去補習捉住樓梯不願上去。他不喜歡補習，又不喜歡做功課，你說留在香港做什麼？」

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節目組訪問另一位主角，即Alice前夫王長意，他表示當日移民是錯誤的決定，不移民就不會離婚，當年應該送兩個兒子到寄宿學校，兩夫婦一起回港發展，要走一起走，要留一起留。

同場加映：李佳芯訪問