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【通便水果】壓力大多肉少菜易生痔瘡　中醫推介火龍果木瓜6款水果潤腸通便

保健美顏 16:30 2021/04/16

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中醫推介水果潤腸通便，預防痔瘡

壓力大、飲食習慣多肉少菜的人士，也容易增加患痔瘡機會。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，痔患無分男女，工作忙碌、壓力大、久坐人士，飲食習慣多肉少菜、多吃刺激性食物人士，生痔瘡的機會也較高。梁醫師指，要預防及在痔瘡形成初期改善情況，也需從飲食著手，為此她推介6款有助通便的水果。

梁醫師解釋，痔瘡形成初期排便會輕微出血、擦拭肛門時衛生紙有血跡、無疼痛感，在這個階段可先透過改善飲食習慣自救。她建議多進食蔬菜、水果，尤其是有潤腸通便功效的水果，以紓緩症狀。不過，若出現痔瘡出血、脫垂、血栓疼痛等情況，就必須就醫治理。因為病情嚴重起來，除了引致疼痛，亦會造成貧血等情況。

6款通便水果

梁醫師列出麒麟果、火龍果、香蕉、無花果、木瓜、水蜜桃這6種水果的性質、功效及食用宜忌。

麒麟果、火龍果、香蕉 ：

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無花果、木瓜、水蜜桃：

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內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

註冊中醫師梁尹倩（Cinci）

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責任編輯：黃泳欣

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