【徵婚啟事】83歲退休教授喪偶相睇覓第二春　月薪7800萬讓妻子做新公司高層

▲ 83歲退休教授喪偶相睇覓第二春，月薪7800萬讓妻子做新公司高層。

不少人在另一半離開後，或許會再尋找人生的第二春。內地山東日前舉行相親大會，大批男女到場尋找人生的另一半，而當中有一名83歲退休教授望透過相親大會尋找一名22至40歲氣質女子作為伴侶，強調自己有樓有車，目前準備開一間市值1萬5千億美元的國際公司，希望未來妻子能擔任公司高層，每月薪水可獲1000萬美元（約7800萬港幣）。

▲ 張玉福今年83歲，望認識22歲至40歲女子。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，在山東濟南日前舉行第15屆相親大會，現場貼滿不同參加者的個人資料及對對象的相睇告示，當中一名83歲的退休教授張玉福，自稱月入5萬人民幣（約6萬港幣），有房有車，他的徵婚告示引來大眾關注。

▲ 張玉福開出優厚條件，望結識新伴侶。（網上圖片）

為伴侶提供月薪7800萬港幣

據徵婚告示資料顯示，張玉福指自己出生於1937年，今年83歲，自稱身高168cm、體重62公斤（136.4磅），是退休教授。目前，正準備註冊一間市值1萬5千億國際大公司，希望尋找一名22歲至40歲、形象氣質好且年輕有活力的伴侶一同創一番事業。另外，他更開出優厚待遇，希望伴侶能擔任國際大公司的高層，提供月薪1000萬美元（約7800萬港幣）。

徵婚條件

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證實想嘗試找年輕有精力女性

張玉福向媒體表示徵婚內容萬確無誤，

我想找年輕的、有精力的女性，這樣既能夠在生活上幫助我，也能在事業上助我一臂之力。

他又指，在妻子離世後，一直透過相親網站結交新伴侶，惟均被女士介意年紀太高而拒絕，故希望經過相親大會嘗試，「100元（報名費）我就登記嘗試一下，沒想到一個上午電話不斷。」

女婿稱外父說話不要信

不過，有報道指，張玉福年事已高，患有小腦萎縮症狀，生活一直由家人照顧。而他的女婿表示其腦袋有問題，「他說甚麼都不要相信」。

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責任編輯︰王明芳