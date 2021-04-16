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【毒水曝光】尊尼特普新作揭日本毒水事件　開畫日部份收益捐環保組織

娛樂 13:07 2021/04/16

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《毒水曝光》

近日日本福島核電廠決議排核污水入海，引起全球關注；不禁令人聯想到半世紀前，日本熊本縣曾發生歷史上最嚴重環境公害之一的「水俁病」水銀毒案。 

以傳奇攝影記者尤金史密斯（W. Eugene Smith）揭發日本「水俁病」毒案真人真事改編的《毒水曝光》（Minamata），由《魔盜王》系列的尊尼特普（Johnny Depp）主演及監製。

其他演員包括金球男星標尼菲（Bill Nighy），以及真田廣之、淺野忠信、國村隼、加瀨亮、美波等多位日本明星。故事以70年代轟動全球的水銀毒案為藍本，期望藉此向世界發出警號，提醒大家為了下一代，必須注意保育環境，停止一切做成污染的行為。

尊尼特普飾演傳奇攝影記者尤金史密斯（W. Eugene Smith）。

地推動環保工作

為切合電影的環保題旨，《毒水曝光》選定於4月22日「地球日」（Earth Day）在港正式公映，並會把開畫日當天的百份之十票房，捐予EARTHDAY.ORG以支持該組織在世界各地推動環保的工作。

《毒水曝光》講著名攝影記者尤金史密斯（W. Eugene Smith）揭發的「水俁病」毒案。原來在1930年代起，日本熊本縣水俁市化工廠為了謀取暴利，將未經處理並含有大量有毒水銀的污水排進海灣。

於50年代起，水俁市許多居民出現失明、肢體扭曲的怪病，不少孕婦更因此誕下殘障嬰兒，於是依地區命名為「水俁病」。

真田廣之、美波等日本名星參演《毒水曝光》。

深入調查事件

尊尼特普演繹的尤金史密斯，於1971至1973年間冒生命危險深入水俁市調查。在當地示威領袖和居民協助下，尤金史密斯逐步追蹤這宗毒水事件的禍害，還拍下了一幀幀影響後世的照片。

最後以其攝影圖文集《Minamata》向舉世揭露了這場人道災難，以真相拯救飽受毒害的下一代。

撰文 : TOPick柴犬出動

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