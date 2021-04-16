【新冠肺炎】中大證孕婦感染後抗體可傳予胎兒 惟病毒量水平愈高可傳抗體愈低
新冠肺炎疫情肆虐已逾1年，中大醫學院聯同本港八間公立醫院婦產科研究發現，孕婦感染新冠肺炎後康復，體內產生的抗體將傳予胎兒，不過如孕婦感染時病毒量愈高，體內產生較持久的IgG抗體，經胎盤傳遞至胎兒的水平就愈少，且感染時間與分娩日子相距愈久，胎兒臍帶血IgG抗體水平愈低。
中大醫學院聯同本港8間公立醫院婦產科，包括威爾斯醫院、伊利沙伯醫院、聯合醫院、瑪嘉烈醫院、屯門醫院、廣華醫院、東區醫院及瑪麗醫院，招募去年3月至今年1月間確診孕婦，當中有20名孕婦已於今年1月底之前分娩，由感染至分娩日期相隔2至187日不等，感染後持續時間介乎1至48日。
研究發現，有7名孕婦分娩時仍處於感染階段，或未有足夠時間產生抗體，餘下13名已產生抗體的孕婦中，有12人誕下的嬰兒證實有IgG抗體，即可於體內較長時間的抗體；所有新生兒的鼻咽拭子樣本及臍帶血清IgM抗體測試結果均呈陰性，換言之所有初生嬰並無受感染。
團隊亦發現，母體病毒量與胎兒病毒IgG抗體水平有關，母親體內病毒量愈高，自身血清IgG抗體水平亦愈高。是次研究亦證實新冠病毒抗體，可經由母體胎盤傳遞至胎兒，傳遞機率中位數達1.3，即表示新生兒帶有的IgG抗體水平，較其母親高30%。
不過研究亦揭，如感染時間與分娩日子相距愈久，胎兒臍帶血中發現的IgG抗體水平愈低，母親受感染時病毒量愈高，經胎盤傳遞至胎兒的IgG抗體愈少。即如孕婦感染後情況嚴重，病毒載量高至一定水平，由母體胎盤傳遞至胎兒的抗體卻會反之愈少。
中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤補充，從母體傳遞至胎兒的抗體水平，取決於母體的抗體水平、胎盤中抗體受體及抗體糖基化程度，胎兒抗體水平本應與孕婦抗體水平成正比，惟高病毒載量卻限制胎盤的抗體傳遞，此或與胎盤中抗體受體出現改變或抗體出現糖基化所致。
潘昭頤稱，研究發現將為新冠疫苗誘導母嬰抗體傳遞的討論注入新觀點，認為醫學界有迫切需要收集更多孕婦接種疫苗臨床數據，了解其功效及安全性，同時亦探索不同的疫苗技術和接種時間，如何為孕婦及其嬰兒帶來最大的潛在益處。
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記者：陳正怡