【新冠肺炎】中大證孕婦感染後抗體可傳予胎兒　惟病毒量水平愈高可傳抗體愈低

▲ 首席研究員、中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤認為研究發現將為新冠疫苗誘導母嬰抗體傳遞的討論注入新觀點。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐已逾1年，中大醫學院聯同本港八間公立醫院婦產科研究發現，孕婦感染新冠肺炎後康復，體內產生的抗體將傳予胎兒，不過如孕婦感染時病毒量愈高，體內產生較持久的IgG抗體，經胎盤傳遞至胎兒的水平就愈少，且感染時間與分娩日子相距愈久，胎兒臍帶血IgG抗體水平愈低。

中大醫學院聯同本港8間公立醫院婦產科，包括威爾斯醫院、伊利沙伯醫院、聯合醫院、瑪嘉烈醫院、屯門醫院、廣華醫院、東區醫院及瑪麗醫院，招募去年3月至今年1月間確診孕婦，當中有20名孕婦已於今年1月底之前分娩，由感染至分娩日期相隔2至187日不等，感染後持續時間介乎1至48日。

研究發現，有7名孕婦分娩時仍處於感染階段，或未有足夠時間產生抗體，餘下13名已產生抗體的孕婦中，有12人誕下的嬰兒證實有IgG抗體，即可於體內較長時間的抗體；所有新生兒的鼻咽拭子樣本及臍帶血清IgM抗體測試結果均呈陰性，換言之所有初生嬰並無受感染。

團隊亦發現，母體病毒量與胎兒病毒IgG抗體水平有關，母親體內病毒量愈高，自身血清IgG抗體水平亦愈高。是次研究亦證實新冠病毒抗體，可經由母體胎盤傳遞至胎兒，傳遞機率中位數達1.3，即表示新生兒帶有的IgG抗體水平，較其母親高30%。

不過研究亦揭，如感染時間與分娩日子相距愈久，胎兒臍帶血中發現的IgG抗體水平愈低，母親受感染時病毒量愈高，經胎盤傳遞至胎兒的IgG抗體愈少。即如孕婦感染後情況嚴重，病毒載量高至一定水平，由母體胎盤傳遞至胎兒的抗體卻會反之愈少。

中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤補充，從母體傳遞至胎兒的抗體水平，取決於母體的抗體水平、胎盤中抗體受體及抗體糖基化程度，胎兒抗體水平本應與孕婦抗體水平成正比，惟高病毒載量卻限制胎盤的抗體傳遞，此或與胎盤中抗體受體出現改變或抗體出現糖基化所致。

潘昭頤稱，研究發現將為新冠疫苗誘導母嬰抗體傳遞的討論注入新觀點，認為醫學界有迫切需要收集更多孕婦接種疫苗臨床數據，了解其功效及安全性，同時亦探索不同的疫苗技術和接種時間，如何為孕婦及其嬰兒帶來最大的潛在益處。

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記者：陳正怡