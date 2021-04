【校長專欄】彼此多一份關懷與包容　林德育校長：孩子們請不要選擇默不作聲地離開

與人相處是我們日常生活過程中自然又必要的事情。別人和我們之間互動及關係是正向心理學中重要的一環,如何擁有正向人際關係,是我們要學習或必須學習的事情,使我們的人生可以幸福,可以快樂。

在網上看到一段短片名為《你會理解別人嗎﹖》,短短的三分鐘內,以一位司機為主角,講述一個關於「理解」的故事。故事一開始,一個司機不斷在埋怨堵車問題,在他眼中導致如此的問題,是因為人們太自私,既然大家都那麼自私,那麼對待人們這種自私,他覺得自己不能心軟,因為一次心軟就有第二次,自己會吃虧。

在埋怨的時候,客戶打來了電話,要求他3分鐘內到達會議場地,但是不同的摩托車左穿右插,有輛摩托車更阻礙了他的去路,無法忍受,在準備下車責備與摩托車司機對質的時候,看見那位摩托車司機正在為另一輛出租車開出通道,讓出租車可盡快到達醫院,因為在出租車上正載着一位滿頭鮮血,危在旦夕的女孩,看見這情況,他語塞,心覺懊悔。

看事看人不能只看外表

別人生活上發生了甚麼事,他們在經歷怎樣的波折和磨難,站在自我立場,我們所見的永遠只是表面。我們經常說理解別人很難,但是會否是因為我們堅守固執不願去改變而已。我們如能放開自己固執,正如英文有句說話是這樣說的﹕

Empathy is seeing with the eyes of another, listening with the ears of another, and feeling with the heart of another.