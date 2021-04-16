【校長專欄】彼此多一份關懷與包容　林德育校長：孩子們請不要選擇默不作聲地離開

▲ 做人要有同理心互相理解，林德育校長：學生家長老師要彼此包容。

與人相處是我們日常生活過程中自然又必要的事情。別人和我們之間互動及關係是正向心理學中重要的一環，如何擁有正向人際關係，是我們要學習或必須學習的事情，使我們的人生可以幸福，可以快樂。

在網上看到一段短片名為《你會理解別人嗎﹖》，短短的三分鐘內，以一位司機為主角，講述一個關於「理解」的故事。故事一開始，一個司機不斷在埋怨堵車問題，在他眼中導致如此的問題，是因為人們太自私，既然大家都那麼自私，那麼對待人們這種自私，他覺得自己不能心軟，因為一次心軟就有第二次，自己會吃虧。

在埋怨的時候，客戶打來了電話，要求他3分鐘內到達會議場地，但是不同的摩托車左穿右插，有輛摩托車更阻礙了他的去路，無法忍受，在準備下車責備與摩托車司機對質的時候，看見那位摩托車司機正在為另一輛出租車開出通道，讓出租車可盡快到達醫院，因為在出租車上正載着一位滿頭鮮血，危在旦夕的女孩，看見這情況，他語塞，心覺懊悔。

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看事看人不能只看外表

別人生活上發生了甚麼事，他們在經歷怎樣的波折和磨難，站在自我立場，我們所見的永遠只是表面。我們經常說理解別人很難，但是會否是因為我們堅守固執不願去改變而已。我們如能放開自己固執，正如英文有句說話是這樣說的﹕

Empathy is seeing with the eyes of another, listening with the ears of another, and feeling with the heart of another.

互相理解 建立真正關係

回到教育現場，作為父母或師長的我們，會否用我們的同理心去理解去明白孩子真正需要﹔會否用我們的同理心去明白孩子真正感受﹔會否用我們的同理心去與孩子建立真正的親子關係、朋友關係、師生關係﹔作為兒女或學生的你們，可否也用你們的同理心去理解去明白父母、師長真正的想法﹔可否也用你們的同理心去明白父母、師長的真正感受﹔可否也用你們的同理心去與父母、師長建立真正的親子、師生關係。

嘗試以同理心體諒理解彼此

追求人生中的幸福快樂，這份幸福與快樂似是遙不可及，也可以是隨手可得，只在於我們能否踏出第一步，用同理心去明白、理解對方。孩子是我們的孩子，知識固然重要，我們與孩子的關係更是重要，同理心是在這正向關係中不可缺少的心態，作為校長的我真不願再看見有孩子選擇默不作聲地離開我們。

孩子們，也請你們明白父母、師長一直在場，沒有離場。我們彼此間多一份的關懷，多一份的包容，多一份的理解，我們將會更快樂、更幸福。

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撰文 : 林德育校長 將軍澳循道衞理小學