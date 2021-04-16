  • 24°C
香港時間 : 2021416日 (週五) 14:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【紅館個唱】莫文蔚入行25周年開騷　香港站成最後一次大型演出

娛樂 13:36 2021/04/16

分享：

熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

莫文蔚將舉行紅館演唱會。

莫文蔚（Karen）為紀念出道25周年，自2018年舉行《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會》，走遍世界40個城市的巡唱。Karen原定去年舉行巡唱的香港尾站，因疫情關係，順延至今年6月11日終於正式展開！

個唱命名《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》（UNIONPAY Presents KAREN MOK THE ULTIMATE GRAND SLAM SHOW）。演唱會主題「絕色」的概念是從「絕」字衍生出來，既象徵最活躍的「絕色」女歌手，又代表著巔峰之作的「絕色」演唱會。

演唱會的英文名字——The Ultimate Grand Slam Show，則因為Karen去年憑著《呼吸有害》橫掃全港所有音樂頒獎禮的最高榮譽，被傳媒以網球賽術語「大滿貫」去形容此佳績，今次演唱會英文名字加入「Grand Slam」一詞。

海報拍攝以球手為概念。

Karen為香港場的演出，花盡心思構想，沿用過去「絕色」巡唱球賽精神的概念，以及配合今次「大滿貫」的主題，海報上身穿彷似網球服飾的手工縫製的華麗短裙，Karen模仿網球員的抽擊動作。

Karen說：「《絕色》演唱會包含著球賽精神的概念，2018年開跑的巡演海報上我腳踏金色地球圖案足球，代表世界巡演開始，演唱會的環節上亦有配合球賽上、下半場感覺，如Dancer跟Band對疊，延續球賽中最令人尊敬的拼搏精神。」

大騷美腿。

香港站不僅是Karen「絕色」巡唱的最後一站，同時亦是最後一次舉行大型演唱會，Karen將告別大舞台。

她稱：「『絕色』世界巡迴演唱會的香港站，也是我最後一次開大型演唱會，我不是要退休，永遠也不會退休，我實在太愛幕前表演，只是對於自己的下半場已有其他的規劃，希望可以在香港自己的出發地為上半場畫上一個完美的句號。」


日期：2021年6月11至12日（星期五及六）
時間：晚上8時15分
地點：香港體育館
票價：$980/$680/$380
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【張國榮紀念騷】莫文蔚張智霖即時答允演出　本周內公布《想你 張國榮》歌手名單
12:47 2021/03/23
【張國榮紀念騷】莫文蔚張智霖即時答允演出　本周內公布《想你 張國榮》歌手名單
【想你張國榮】許冠傑自彈自唱《沉默是金》　歌神以自傳歌向Leslie致敬【有片】
20:43 2021/04/01
【想你張國榮】許冠傑自彈自唱《沉默是金》　歌神以自傳歌向Leslie致敬【有片】
【聖誕大禮】莫文蔚英國返港過佳節　宣布Boxing Day舉行免費網上騷
13:17 2020/12/23
【聖誕大禮】莫文蔚英國返港過佳節　宣布Boxing Day舉行免費網上騷
莫文蔚 歌手 頒獎禮 演唱會 演唱會

最高瀏覽

【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
17:34 2021/04/11
【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
14:13 2021/04/12
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中
19:10 2021/04/09
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中