【紅館個唱】莫文蔚入行25周年開騷　香港站成最後一次大型演出

▲ 莫文蔚將舉行紅館演唱會。

莫文蔚（Karen）為紀念出道25周年，自2018年舉行《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會》，走遍世界40個城市的巡唱。Karen原定去年舉行巡唱的香港尾站，因疫情關係，順延至今年6月11日終於正式展開！

個唱命名《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》（UNIONPAY Presents KAREN MOK THE ULTIMATE GRAND SLAM SHOW）。演唱會主題「絕色」的概念是從「絕」字衍生出來，既象徵最活躍的「絕色」女歌手，又代表著巔峰之作的「絕色」演唱會。

演唱會的英文名字——The Ultimate Grand Slam Show，則因為Karen去年憑著《呼吸有害》橫掃全港所有音樂頒獎禮的最高榮譽，被傳媒以網球賽術語「大滿貫」去形容此佳績，今次演唱會英文名字加入「Grand Slam」一詞。

▲ 海報拍攝以球手為概念。

Karen為香港場的演出，花盡心思構想，沿用過去「絕色」巡唱球賽精神的概念，以及配合今次「大滿貫」的主題，海報上身穿彷似網球服飾的手工縫製的華麗短裙，Karen模仿網球員的抽擊動作。

Karen說：「《絕色》演唱會包含著球賽精神的概念，2018年開跑的巡演海報上我腳踏金色地球圖案足球，代表世界巡演開始，演唱會的環節上亦有配合球賽上、下半場感覺，如Dancer跟Band對疊，延續球賽中最令人尊敬的拼搏精神。」

▲ 大騷美腿。

香港站不僅是Karen「絕色」巡唱的最後一站，同時亦是最後一次舉行大型演唱會，Karen將告別大舞台。

她稱：「『絕色』世界巡迴演唱會的香港站，也是我最後一次開大型演唱會，我不是要退休，永遠也不會退休，我實在太愛幕前表演，只是對於自己的下半場已有其他的規劃，希望可以在香港自己的出發地為上半場畫上一個完美的句號。」



日期：2021年6月11至12日（星期五及六）

時間：晚上8時15分

地點：香港體育館

票價：$980/$680/$380

