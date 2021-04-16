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鄧炳強：全面調查嘗試以假新聞破壞香港安全人士　有證據會作拘捕

政治 13:40 2021/04/16

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警務處處長鄧炳強今（16日）出席立法會財務委員會特別會議。（陳靜儀攝）

警務處處長鄧炳強稱，假新聞與國家安全有直接關係，對於嘗試以假新聞破壞香港安全的人士，警方會全面調查，一有證據便會作出拘捕和檢控。

鄧炳強今（16日）在立法會財務委員會特別會議上指出，社會上有人刻意抹黑親近警隊人士，他留意到今日有報章頭條，將昨日在警隊開放日中，學生在設施內參觀、天真爛漫地玩耍的照片，抹黑成與「黑暴」有關，他形容有關做法非常不道德，會傷害小朋友的心靈，批評有人以恐嚇的手段，抹黑接近警隊的人士。

他續指，他在昨日的國家安全日提到，不少外部勢力利用在香港的代理人，以「假新聞」、假消息的方法，在香港煽動仇恨、分化社會、製造矛盾等，他昨日的言論今日已在報章一一應驗。他又指，現時警隊在招募上存在挑戰，包括有人抹黑警隊，打擊警隊威信，投考者亦面對同儕壓力、起底、工作太辛勞等問題。

保安局局長李家超在會上指，同意要處理「假新聞」問題，現時雖然已有港區國安法，但仍然有人以媒體、刊物，文化藝術等途徑，宣揚港獨或破壞意識，又指有媒體將罪犯英雄化，批評意識敗壞，強調社會要共建守法意識。他指出，面對社會上的歪理，當局會理直氣壯地大聲發聲，「把聲要蓋過佢」，不會讓外國代理人，在香港繼續宣揚破壞意識；現時社會上仍有人污名化警隊，他認為港府要「以正義聲音蓋過這些歪理」。

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記者：尹櫻霖

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