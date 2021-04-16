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【英國王室】發佈從未曝光家庭相　菲臘親王偕英女王與7個曾孫溫馨合照【多圖】

育兒經 14:02 2021/04/16

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英國王室本周發放多張從未曝光家庭相，當中包括菲臘親王偕英女王與7個曾孫的溫馨合照。

英女王99歲丈夫菲臘親王與世長辭近一星期，各方正忙於籌備本周六舉行的喪禮。英國王室本周亦陸續發佈一批菲臘親王舊照悼念，包括從未曝光的家庭相，其中一幅是菲臘親王偕女王與7個曾孫合照，最令人感動。

這張英女王、菲臘親王與7個曾孫的大合照，包括威廉和凱特的長子喬治王子（George）、女兒夏洛特公主（Charlotte）、幼子路易（Louis），還有安妮公主的孫女薩萬娜（Savannah）、伊絲拉（Isla）、米婭（Mia）和萊娜（Lena）。而英女王手中抱著的是BB路易。

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大合照獨欠哈里王子與梅根的兒子阿奇（Archie），是因為照片攝於2018年蘇格蘭巴爾莫勒爾堡內，阿奇尚未出世。而操刀的攝影師亦大有來頭，就是劍橋公爵夫人凱特拍攝。

威廉和凱特亦發放另一張從未曝光的照片，是菲臘親王、英女王、威廉夫婦、喬治王子及夏洛特公主於2015年的溫馨合照。

第三幅照片是於1966年所拍的舊照，可見菲臘親王與年僅18歲的皇儲查理斯一同打馬球，兩父子分別坐在馬背上非常威風。

點擊圖片睇更多王室發佈的菲臘親王舊照︰

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責任編輯︰林綺玲

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