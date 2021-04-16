【8.18集結案】黎智英李柱銘等7人完成求情　押後下午3時15分判刑

▲ 中午休庭，各人出外用膳。（梁偉榮攝）

壹傳媒創辦人黎智英等共9人涉於2019年8月18日參與港島遊行，黎智英、李卓人等7人經區域法院審訊後，被裁定組織及明知而參與未經批准的集結兩罪成，案件今（16日）移師西九龍裁判法院處理。黎智英代表律求情時指，當日遊行和平有秩序地進行，警方毋須採取行動，黎並未呼籲他人參與，案情與周庭及黃之鋒案不同，法庭應判處非監禁式刑罰或考慮緩刑；案件押後今午3時15分判刑。

▲ 中午休庭，各人出外用膳。（梁偉榮攝）

涉案被告黎智英（73歲）、李卓人（64歲）、吳靄儀（73歲）、梁國雄（65歲）、何秀蘭（66歲）、何俊仁（69歲）及李柱銘（82歲）經審訊後，被裁定組織及明知而參與未經批准的集結兩罪名成立。

黎智英今由資深大律師余若薇代表求情時指，控方就本案呈遞周庭及黃之鋒案例，惟本案案情明顯不同於控方案例，並指罰款對於未經批准集結罪亦屬恰當，而黃之鋒案例更涉非法集結及破壞社會安寧元素，以本案而言，應判處非監禁式刑罰。

余續指，雖然法官判刑須考慮到集結規模，案情又指遊行影響交通，惟黎智英並未作出呼籲人參與的行為，而在案發前維園正舉行合法集會，遊行和平有秩序地進行，警方亦沒有發警告或須採取行動，即使法庭考慮監禁式刑罰，亦不應該是即時監禁。

▲ 中午休庭，各人出外用膳。（梁偉榮攝）

資深大律師戴啟思代表李卓人及何秀蘭求情時指，兩人服務香港社會多年，李自20多歲起已開始為勞工爭取權益，及後創立工黨，其後又繼承司徒華，擔任支聯會主席一職，何亦於1998年至2016年間出任立法會議員，並且關注性小眾人士權益。

戴啟思續指，當日整個遊行均和平安全地進行，雖然交通有出現影響，惟交通受阻不是因為遊行，而是因為有大量人士到維園參與集會，指非監禁式刑罰適用於本案。

梁國雄由資深大律師潘熙代表求情時指，梁自2004年起出任立法會議員至2016年。潘續指，本案屬和平遊行，案發前在維園有合法集會，法官不應該將當時集結的人數歸入梁的責任，而且梁當日只參與了約1.5小時的遊行，沒有證據顯梁及後留守現場。

潘又指即使法庭考慮監禁式刑罰，亦不應是即時監禁，而且兩項控罪指稱梁的行為有所重疊，法官應僅考慮組織未經批准集結罪，而就參與集結一罪，則應根據組織一罪判以象徵性刑罰，或者判處同期執行的刑期。

吳靄儀原由資深大律師何沛謙代表，惟何今指出已不再代表吳，又指吳希望可以自行在庭上陳詞，獲法官批准。

吳陳詞時指自己1998年成為大律師，惟她最初於大學是修讀哲學及後才修讀法律。吳指，香港人愛好和平，向來自律，即使在情緒高漲的情況下，港人仍會堅定不移地保持自我約束。1997年回歸之際，主權順利移交，沒有出現任何差錯。

至2003年7月1日50萬人大遊行，當日沒有任何物品受到破壞。即使在2019年，6.9遊行及6.16遊行分別有100萬及200萬人參與遊行，遊行人士維持和平有序的行為亦受國際社會讚賞。

吳續稱，就本案而言，當日約170萬人參與8.18集會，人群冒雨仍保持耐性等待，在現場片段亦可見，遊行主辦人囑咐參與者保持和平、理性、非暴力，參與者亦對此保持信心，而控方亦不爭議遊行完全和平進行。

被告李柱銘及何俊仁則由資深大律師夏偉志代為求情時指，8.18遊行是和平、非暴力，李及何一直不提倡使用暴力，因為暴力會削弱有尊嚴的遊行示威。夏偉志又指，李柱銘是受尊敬的資深大律師，他溫和但敢言，多年來致力貢獻社會，希望法庭考慮不判即時監禁。

法官聽取求情後，押後至下午3時15分判刑，稍後再就8.31案件作判刑，仍獲准保釋的被告續准保釋候判。

同案被告區諾軒（33歲）則較早前承認上述兩罪；梁耀忠（67歲）則承認明知而參與未經批准的集結，組織集結一罪則存檔法庭，不予起訴。

控罪指，9人於2019年8月18日，分別組織及明知而參與一個違反《公安條例》下進行的公眾遊行，而該公眾遊行是根據該條例第17A(2)(a)條而屬未經批准集結。

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記者：王仁昌、林欣樂