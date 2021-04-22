【靚太安樂窩】佛系4旬IT港男等足10年$600萬買心儀私樓　帶支票落訂誠意撼贏3買家奪心頭好

▲ 有人等待10年，終於等到心儀單位，花約$600萬購買及$40萬裝修。

過往一年樓市波幅忽大忽小，有業主因移民急放單位，以低價出售；有新婚夫婦在樓價攀升中途急忙上車，不想錯過時機；亦有人不被環境左右，耐心等侯心目中的單位出現。40多歲從事IT的熊先生最近購買了等待10年的高層單位，並花$40萬裝修安樂窩。

等待心儀單位10年終上車

負責這單位裝修的Castle Design House Ltd室內設計師Chris接受TOPick訪問，指戶主熊先生在疫情期間上車，獨愛葵涌廣場指定某一座的高層向泳池單位。可是屋苑3年內都沒有此類單位，其間放棄了2次上車機會，

因底層或座向不合適，所以放棄入市！

他一邊租住同屋苑的其他單位，一邊等待心儀的單位，等了10年，終於等到了。

點擊大圖了解單位裝修前的情況：

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果斷帶支票落訂

前業主當時因怕第4波疫情會樓市下挫，單位無法出租，因此出售這單位。當心儀單位出現時，熊生不猶豫，馬上預備支票給業主落訂。由於單位放出不夠半天，已有3組客戶有意購買，熊生因了解屋苑單位情況做足準備，最後以約$600萬成功奪得心頭好。

改造單位

目前單身的熊先生一人居住，所以把實用面積318呎的2房單位改做一大房，增加空間感。熊生非常注意個人衛生，因此設計上盡量做到簡潔，方便他清理。雖然廚廁面積不大，但都一應俱全。

熊生非常滿意，不論儲物空間及生活空間都足夠，而設計及用色都達到自己要求。

點擊大圖了解裝修後的客廳及廚房：

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不採取樓換樓方法上車自認佛系

對於一個充滿未知數的等待，風險猶如守株待兔，最後可能等不了「兔」，連上車的本錢都沒了。

始終銀紙貶值，買磚頭較保值。問及為何不用樓換樓方法上車，卻用租屋等待心儀單位，幫人供樓不幫自己供樓，會不會感到吃虧？熊先生表示他不介意，只想一買便買到心頭好，所以自稱為佛系上車。

裝修後的睡房及洗手間：

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工程詳情

室內設計師Chris表示工程花了3個月完工，費用總共$40萬，細項如下：

現場木器、傢俬及所有門：$9萬

木工：$8萬

電力：$6萬

泥水：$7萬

清拆：$3萬

水電：$4萬

油漆：$3萬

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同場加映：裝修好安樂窩，可以享受下廚樂，為大家推介簡易煎牛扒食譜，即睇【下一頁】

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記者：王芷瑩