【虧空公款】涉訛稱支付員工強積金供款　味千前高層偷逾2500萬囚80個月

▲ 涉訛稱支付員工強積金供款，味千前高層偷逾2500萬囚80個月。（經濟日報資料圖片）

味千拉麵前財務總監劉家豪涉向上司訛稱要支付員工強積金供款，誘使上司簽署額外180張支票後，再修改支票詳情，於7年間虧空公款共逾2,500萬元，劉今（16日）於高等法院承認共7項盜竊罪，被判囚80個月。辯方求情時指被告因工作壓力而患上躁鬱症，會透過購買奢侈品以減壓。

涉案被告劉家豪（46歲）被控7項盜竊罪，控罪指他於2012年1月19日至2018年10月29日期間，透過共180張支票，盜取屬於味千集團管理有限公司的共逾2,652萬元。被告今承認共7項控罪。

案情指，被告於2007年加入味千（中國）控股有限公司，擔任財務總監，被告負責向連同他本人在內的9名高級管理層發放薪酬。被告一般會首先在支票上填妥日期、收款人及金額，並蓋上公司蓋章，隨後將支票連同員工薪酬表交給上司潘嘉聞簽署。

自2013年起，被告通常會就每名員工提交1張額外支票，予上司簽署，並聲稱該筆款項是公司對員工的強積金供款，由於金額不大，而且強積金是強制性的，因此上司未有多加查問便簽署支票。

直至2018年12月，被告向上司聲稱恒生銀行的電腦系統被黑客入侵，因此公司的帳戶亦有機會被偷錢，兩人遂相約於12月4日，一同前往恒生銀行總部處理事件。但當日被告卻先將上司帶到一個餐廳，並指公司帳戶是「超級黑客」的目標，而黑客打算聯同公司的人事及行政部經理，一同入侵公司帳戶，被告更指他本人和上司的手機都已被竊聽。

其後被告卻又向上司承認，他從公司的帳戶盜取了逾千萬元，並解釋和示範他以可擦去的原子筆犯案，被告其後將原子筆折斷並離開餐廳，隨後再向上司指自己患有精神病故需要請假。

上司其後檢查公司帳戶，發現被告透過180張未經批准的支票，將逾2,652萬元存入其個人帳戶，扣除當中約65萬元屬被告的薪酬，被告實際上虧空公款逾2,586萬元。被告其後被解僱及拘捕，被告事後亦向公司歸還約2,900萬元，當中包括公司的法律及審計費用支出等。

辯方今求情時指，被告經精神科醫生診斷患有躁鬱症，以致其判斷力受影響及持續犯案，惟法官指精神科報告未有指出相關精神病如何影響被告犯案。法官又質疑雖然被告自行向上司和盤托出，但為何公司一直未有發現事件？控方回應指，上司曾於2018年10月要求被告交出過去3年的員工薪酬紀錄，因此公司遲早都會發現。

法官判刑時指，本案涉案巨額金錢，加上被告犯案時間長達7年，如何大規模地犯案，法官不認為若非被告自行招認，他可以完全避免刑責。但法官認同被告已向公司全數還款，屬重大求情理由。

法官又引述辯方指，被告因工作壓力而患有精神病，並會透過購買奢侈品而減壓，但辯方並不依賴有關精神科報告作為藉口，並承認自己犯錯。

法官指案件涉案重大誠信破壞，因此按每項控罪所涉金額計算量刑起點，及就被告認罪和招認等予以減刑後，判被告入獄80個月。

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記者：楊詠渝