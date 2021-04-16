【介入被拒】擲動物案不起訴生還貓主提覆核　動物權益團體申介入被拒

▲ 警方去年拘捕49歲男子涉豪景花園高處擲動物落街案有關。（經濟日報資料圖片）

深井豪景花園對出山坡發現30隻死傷動物案，有生還貓隻領養者早前就律政司不予起訴兩名涉案男子的決定提出司法覆核，動物權益團體毛守救援今（16日）向法庭申請介入本案，以提供更多有關虐蓄案件資料，惟法官聽罷留方陳詞後，認為現階段團體未能提出有效協助，因此暫拒絕申請，以待審理有關司法覆核許可申請後再議。

申請人彭樂詩（譯音）早前入稟向律政司刑事檢控專員興訟，香港愛護動物協會亦被列為相關利害團體。毛守救援（下稱毛守）早前向法庭申請介入本案，並指由於律政司的檢植決定涉及公共重要性，因此毛守作為相關專業團體，可向法庭提供更多有關虐蓄案件的背景資料。

惟法官認為，現階段有關司法覆核許可的申請尚未審理，因此法庭尚未決定會否就申請人提出的哪項理據批出許可，毛守現時要求介入案件屬言之過早。而且律政司現時並非因案件不涉公共重要性而拒絕起訴涉案人士，而是認為沒有足夠證據，質疑毛守如何能就有關爭議提供協助。

法官又指他欣賞毛守對拯救動物的熱誠和所作的努力，但現階段不認為毛守可就案件提供任何協助，因此拒絕毛守的申請，並容許毛守待有關司法覆核許可的申請審結後，再考慮是否繼續有關申請。

據了解，申請人早前終獲愛協回覆，確認愛協曾於2020年8月13日獲律政司通知，不會起訴涉案兩人的決定，而涉案兩人亦非主動投案，兩人在警方查問下亦未有招認。

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記者：楊詠渝