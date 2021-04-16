【搶劫油站】無業漢持氣槍搶劫油站囚6年　職員冷靜搭腰勸賊人留「散子」找續

▲ 無業漢保釋期間持氣槍到油站搶劫，其後被發現藏有氣槍被捕，今（16日）於高等法院被判監6年。（經濟日報資料圖片）

案底纍纍無業漢干犯店舖盜竊罪期間准保釋，持氣槍到油站搶劫，劫去現金1,100元，期間職員搭著賊人腰部，游說他不要搶走太多現金，要求留下部分「散子」作找續用。無業漢其後被發現藏有氣槍被捕，今（16日）於高等法院承認1項搶劫罪及1項攜帶仿製火器意圖犯刑事罪，被判監6年。

被告朱景成（56歲），報稱無業，承認1項搶劫罪及1項攜帶仿製火器意圖犯刑事罪。控罪指他於2020年1月28日，於灣仔告士打道加得士油站搶劫男子吳傑初（譯音）1,100元，另於同年2月13日，在灣仔愛群道攜有一枝黑色氣槍，意圖干犯搶劫罪。

法官判刑時指，被告所持氣槍由塑膠製造，從油站閉路電視片段可見及聽到被告與被劫油站職員的對話。被告出示涉案氣槍，不欲職員看到槍枝，當被告從收銀機取走現金時，事主用手搭著被告腰間，要求不要取走所有現金，留下部分「散子」作找續用。

法官同案本案並非如其他類同搶劫案般嚴重，故就搶劫罪以7年作為判刑起點。被告過往曾有多項刑事紀錄，包括搶劫及盜竊等，並曾被判入獄。被告犯下本案時，正就另一宗店舖盜竊案准保釋期間，法官因此加刑9個月，被告認罪減刑至5年2個月。

至於攜帶仿製火器意圖犯刑事罪則以3年為判刑起點，認罪減刑至2年，兩罪共判入獄6年。

案發於2020年1月28日凌晨12時許，76歲吳傑初（譯音）於灣仔告士打道工作時，身穿黑衣及戴上黑色口罩的被告到油站向吳表示「打劫」，吳望向被告，及看見被告手持手槍物體及指向他，被告其後將手槍放進褲袋，要求吳取出所有錢。

吳遂開啟收銀機，被告從中取走現金後離開。警方接報後到場調查，發現案發前8分鐘被告曾於油站購物。

同年2月13日，警方進行反搶劫行動時，於灣仔區發現被告行蹤，懷疑他與油站搶劫案有關，遂向他進行監視，期間被告戴上口罩及手套，惟遇上警員即急步離開，警員懷疑他藏有槍械，遂擎槍截查，並於其身上搜出17厘米長氣槍。

警誡下被告承認搶劫，並曾將涉案氣槍收藏於花槽。根據油站閉路電視片段顯示，油站職員打開收銀機時，游說被告不要搶走太多現金，要求留下部分「散子」作找續用，當時職員搭著被告腰間游說。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧