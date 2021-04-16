港府調高陪審員專家證人津貼至每日930元及3210元　最快8月實施

▲ 港府調高陪審員、專家證人津貼至每日930元及3210元，完成立法程序後最快8月實施。（經濟日報資料圖片）

港府今日刊憲增加陪審員津貼額及淫審處審裁委員酬金額，增幅介乎4.5%至6.5%不等，分別增至每日930元及1035元，政府下周三以先訂立後審議程序向立法會提交有關修訂；同時亦調高刑事訴訟程序及死因裁判官研訊證人津貼額4.7%至6.6%，計劃於下月5日向立法會提交這兩項規則以審議通過。

行政長官會同行政會議於3月30日作出的《2021年陪審員津貼（修訂）令》及《2021年淫褻及不雅物品管制（修訂）規例》，分別增加陪審員的津貼額及淫審處審裁委員酬金額。

當中陪審員津貼及最高額外津貼，將由現時每天875元增至930元。而淫審處審裁委員酬金亦由現時每天990元，增至1035元，不足半天酬金亦由495元增至520元。政府將於4月21日以先訂立後審議的程序向立法會提交有關修訂。

另外，刑事訴訟程序規則委員會已於4月1日按《刑事訴訟程序條例》，設《2021年刑事訴訟程序（證人津貼）（修訂）規則》；終審法院首席法官同日亦據《死因裁判官條例》，訂立《2021年死因裁判官（證人津貼）（修訂）規則》，分別調高刑事訴訟程序及死因裁判官的研訊中證人的津貼額。

普通證人最高津貼增6.6%至每天615元，如不逾4小時則305元；專業人士專家證人最高津貼增4.7%，至每天 3210元，如不超逾4小時則為1600元。政府計劃於5月5日向立法會提交這兩項規則以審議通過。

發言人解釋，陪審員和證人的津貼額建議津貼額，是按照立法會財務委員會批准，及於2014年經調整機制而釐定，增加津貼額是為維持有關津貼額的實際價值，盡量減低公眾人士因出任陪審員或以證人身分出庭作證而蒙受的經濟損失。

至於建議的淫審處審裁委員的酬金額，已參考政府就各委員會的非官方成員所釐定的酬金上限。在有關立法程序完成後，經調整的陪審員、證人及淫審處審裁委員的津貼額或酬金額將於8月1日實施。

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責任編輯：陳正怡