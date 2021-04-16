【疫情生活】疫情下肥媽未能返大馬豪宅 4千呎大屋斷水斷電：好苦惱
肥媽（Maria Cordero）一向投資有道，在中港以至海外都有物業，肥媽跟丈夫曾在馬來西亞沙巴買下度假屋，以往亦曾拍片分享大馬豪宅的內貌，不過近一年因疫情關係，肥媽無法到大馬管理住宅，最終因未有付水電費，令大屋被斷水斷電。
日前肥媽跟馬來西亞朋友做網上直播，期間肥媽透露在沙巴亞庇的住宅，因她在疫情下難以離港，超過一年未有到大馬，因她無法繳付水電費，現時大屋被斷電斷水。
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管理公司未能代勞
肥媽在節目表示：「我曾經託住宅的管理層幫我預繳水費和電費，但對方表示不合程序，不能處理，所以我現在也很苦惱，不知日後回去沙巴的家時，可能要花好多天為住宅大掃除。」
肥媽亦向傳媒解釋，因物業是寫老公Rick的名字，丈夫過身後，需時搞轉名手續，要待疫情過去後才可親身處理，相信都要再等待一段時間。
過去肥媽曾分享，她跟丈夫喜歡沙巴的環境，故在該地買屋，一有時間就會與家人一齊去當地渡假。肥媽曾拍片介紹豪宅，當中設計以中國風為主，所有的古董傢俬都是她從前清水灣的家搬去的。
肥媽稱飯廳的古董傢俬等同自己的「嫁妝」，所以一直不捨得出售，因緣際遇下找到沙巴豪宅，可以安置這批傢俬。
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大屋滿布跟丈夫回憶
此屋滿布肥媽跟丈夫的回憶，她最喜歡是廚房，丈夫Rick曾為她設計「平底鑊牆」，方便肥媽不用蹲下而找到要用的鍋子，令她甚感自豪。
此大屋亦有天台泳池，肥媽指泳池可供孫兒玩樂，自己則可在天台晾衣服，或招呼朋友在旁邊BBQ。
愛投資物業的肥媽，除香港有樓，於內地亦持五個物業，鍾情大馬的她，亦早在此置業，肥媽雖沒透露大屋價錢，但她指當日以超抵價買入，並做按揭供款，欣慰說十分我好彩。
同場加映：林盛斌訪問
撰文 : TOPick柴犬出動