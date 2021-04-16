【電話騙案】16人墮「假冒官員」等騙案共損1.3億元　警方拘捕11名男女

▲ 警方交代案情。

為打擊電話騙案，警方東九龍總區重案組人員於年本周二(23日)起一連三日展開行動，拘捕5男6女涉嫌與16宗「假冒官員」及「猜猜我是誰」電話騙案有關，涉及金額約1.3億元。

警方指，自去年5月起接獲16名年齡介乎15至83歲的市民報案，指他們接獲自稱電訊商、速遞公司、社會福利署、銀行職員的錄音來電，其後來電轉駁至自稱內地執法人員的騙徒，指報案人於內地干犯嚴重罪案，要求報案人提供個人資料以證清白。其後被捕人訛稱內地公安並接觸受害人，受害人應騙徒要求交出現金，或將其銀行戶口密碼交予被捕人，其後發現戶口內的存款消失。另外，騙徒致電受害人，要求受害人猜出來電者的身份，一旦受害人作出回應，騙徒隨即冒充受害人的親友，並以不同藉口詐騙金錢。

東九龍總區重案組總督察莫子威表示，偵破16宗電騙案共拘捕11人，包括14宗「假冒官員」騙案、2宗「猜猜我是誰」騙案，合共損失1.3億元，單一損失由約2.1萬元至6,890萬元不等，警方於行動中成功截取1,200萬元贓款。16名受害人包括11女5男(年齡由15至83歲)，包括在職人士，退休人士、主婦及學生，其中一人持雙程證，其餘為本地人。

被捕的6女5男本地人士，年齡介乎21至77歲，涉嫌以欺騙手段取得財產，部分人士有案底。人員於調查期間檢獲假公安拘捕令、衣物、銀行咭、找換店收據、銀行收據及電話等證物。警方正調查他們是否與更多案件有關，不排除有更多人被捕。

▲ 警方檢獲一批假公安拘捕令。

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記者：蘇文軒