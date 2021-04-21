【愛美麗狂想曲】陳瀅低胸+黑絲情挑蕭正楠　單身Jeannie：不想再拍散拖【有片】

▲ 有份參演TVB劇《愛美麗狂想曲》的陳瀅（Jeannie）坦言有考慮雪卵。

陳瀅（Jeannie）在昨晚（4月20日）播出的TVB《愛美麗狂想曲》內大派福利，劇情講她飾演的李小勇，穿上性感低胸睡衣配上黑色絲襪情挑唐仁（蕭正楠飾）。陳瀅的大膽演出，即引起觀眾討論。

Jeannie接受TOPick專訪分享拍攝《愛美麗狂想曲》此幕大膽鏡頭的點滴，並表示有意在35歲前建立家庭及正考慮是否要雪卵。

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陳瀅情挑蕭正楠

昨晚（20日）播出的第22集《愛美麗狂想曲》出現李小勇情挑唐仁的情節，一身性感造型的陳瀅成為觀眾焦點。

陳瀅回想當日拍攝情況說：「雖然視覺上很性感，但其實一點也不性感，因為和蕭正楠的角色調轉了，我是男人婆，而他則是娘娘腔。即使去到激情戲或穿著睡衣的戲，也是我作主動，他是怕醜那位，一點也不溫柔、浪漫或性感。」她補充只看畫面是香豔，但整個情節是喜。

不過她表示拍這場戲的感覺很新鮮：「那場戲投入得完全忘記自己穿上是睡衣，李小勇就是這樣，一個很豪氣、直接的人，那場戲她是要得到一些東西，要挑逗阿蕭去獲得一些消息，要豁出去。」

原來本來安排的睡衣更為性感，陳瀅笑言：「他們都叫我穿回衣服，再多穿一對絲襪，可能要多穿一條褲，不然便會Too Much了。」

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陳瀅談另一半出軌

陳瀅認為自己與李小勇非常相似：「這麼多套劇集中，我的性格是最接近她的，都是較男仔頭，偏麻甩，拍畢後便成了她一樣，粗魯了很多，再沒有儀態。」她又謂：「有時演員抽離不到其實並非不能抽離，而是不想抽離。我覺得在李小勇的世界內太舒服了，覺得這就是真正的陳瀅，真正的我。」

劇中的李小勇遇上不斷出軌的男友王林（黎振燁飾），現實中的陳瀅於大學時期曾遇過初戀男友出軌：「會先給他機會，如果他也想繼續在這段關係內。我很相信Second Chance，覺得出錯犯錯是一定有，會給你一次機會，但如果再做一次那便不再容忍了。我覺得騙我一次是你不對，再騙一次就是我不對。」

她強調：「如果不是出軌，而是想跟另一個人在一起，我便放手，不再留戀他。但如果他跟我道歉，便給他一次機會。」

▲ （《愛美麗狂想曲》劇照）

陳瀅的擇偶條件

李小勇於戲中的真命天子是唐仁，但陳瀅坦言選擇另一半時對方不能太娘娘腔：「我有男仔頭一面，但也有女生溫柔及需要被照顧的一面。如果對方很娘娘腔，他也要有Man的一面，不能是100%娘娘腔。」

談到擇偶條件，她覺得不一定要比她有錢，但一定不可以比她懶：「要有穩定的工作，隨便轉工的感覺很不踏實，我是一個很怕會有太大變化的人。」

▲ （東星圖片）

澄清與方力申關係

陳瀅出道以來緋聞不少，最近的男主角是方力申，她解釋：「因為我們一起做了個訪問，訪問內的我就是李小勇，很大膽，完全不理會別人說甚麼，完全不介意別人的目光，便令別人覺得我們曖昧，之後便覺得有需要抽離。」

她指方力申一個很要好的朋友：「他都可以符合到老公的條件，但我再澄清一次我們真的是朋友。」

陳瀅大談選丈夫的條件：「需要是一個Family Man、穩重，以及很了解我，知道甚麼時刻需要給予我空間，因為我也是個很獨立的女生。這麼多年在香港習慣了一個人住，不容許太過癡身，我很隨和，其他事也很容易接受。」

▲ （梁樂欣 攝）

陳瀅計劃雪卵

事實現年31歲的陳瀅正處於適婚年齡，甚至她不少好姊妹己為人母：「身邊人為我的婚事著急，但這些事急不來。很清楚下個對象一定是我的結婚對象，並非急於結婚，而是不想再拍散拖。」

向來以家庭為重的她表明想生育：「希望有天能有自己的家庭，也想生育，而且不止生一個。起碼生兩個，我的目標是生三個，一個女兩個仔。」

暫未成婚的她坦言有考慮雪卵，「雖然我仍然後生，未急於要去生育，但我看見報導指現時的女性懷孕機率不及以前。有指女人自出生至32歲時排卵會較多，但32歲便開始降落，且愈來愈低。」

現時的她剛好開始需要面對生育的問題：「如果我到35歲仍未結婚產子，都會雪卵的，但有信心會在35歲前結婚產子。」

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化妝：Vanessa Wong

髮型：Larry Ho@aveda ilcolpo

場地：六公館

記者：梁樂欣

同場加映：李佳芯專訪