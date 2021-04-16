【輸入個案】新增11宗輸入個案7人為外傭　再檢出3人帶變種病毒「N501Y」

▲ 今日新增11宗輸入個案，當中3人帶有變種病毒N501Y。（經濟日報資料圖片）

本港今日(16日)新增17宗新冠肺炎確診個案，有11宗涉及輸入個案，包括3宗檢出帶有變種病毒「N501Y」；輸入個案中亦有7人屬外傭。

今日新增輸入個案如下：

第11,620宗：30歲女子，為外傭，一直無病徵，4月14日乘搭TR980航班由印尼抵港

第11,621宗：22歲女子，為外傭，一直無病徵，4月14日乘搭TR980航班由印尼抵港

第11,622宗：42歲女子，為外傭，4月14日發病，同日乘搭TR980航班由印尼抵港

第11,628宗：40歲女子，為外傭，一直無病徵，4月2日乘搭TR980航班由印尼抵港，入住西營盤華美達海景酒店

第11,629宗：52歲女子，一直無病徵，4月6日乘搭EK384航班由巴基斯坦抵港，檢出變種病毒「N501Y」

第11,630宗：29歲女子， 為外傭，一直無病徵，3月25日乘搭5J272航班由菲律賓抵港，入住西營盤華美達海景酒店

第11,631宗：38歲女子，為外傭，一直無病徵，4月3日乘搭5J272航班由菲律賓抵港，入住西營盤華美達海景酒店，檢出變種病毒「N501Y」

第11,632宗：8歲女童，一直無病徵，4月4日乘搭UK6395航班由印度抵港，入住黃竹坑南灣如心酒店

第11,633宗：36歲男子，一直無病徵，4月4日乘搭UK6395航班由印度抵港，入住黃竹坑南灣如心酒店

第11,634宗：41歲女子，為外傭，一直無病徵，3月27日乘搭CX796航班由印尼抵港，入住赤鱲角富豪機場酒店，檢出變種病毒「N501Y」

第11,636宗：60歲男子，一直無病徵，4月13日乘搭KL819航班由法國抵港

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責任編輯：陳正怡