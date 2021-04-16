  • 24°C
香港時間 : 2021416日 (週五) 17:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【輸入個案】新增11宗輸入個案7人為外傭　再檢出3人帶變種病毒「N501Y」

社會 16:14 2021/04/16

分享：

熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

今日新增11宗輸入個案，當中3人帶有變種病毒N501Y。（經濟日報資料圖片）

本港今日(16日)新增17宗新冠肺炎確診個案，有11宗涉及輸入個案，包括3宗檢出帶有變種病毒「N501Y」；輸入個案中亦有7人屬外傭。

今日新增輸入個案如下：

  • 第11,620宗：30歲女子，為外傭，一直無病徵，4月14日乘搭TR980航班由印尼抵港
  • 第11,621宗：22歲女子，為外傭，一直無病徵，4月14日乘搭TR980航班由印尼抵港
  • 第11,622宗：42歲女子，為外傭，4月14日發病，同日乘搭TR980航班由印尼抵港
  • 第11,628宗：40歲女子，為外傭，一直無病徵，4月2日乘搭TR980航班由印尼抵港，入住西營盤華美達海景酒店
  • 第11,629宗：52歲女子，一直無病徵，4月6日乘搭EK384航班由巴基斯坦抵港，檢出變種病毒「N501Y」
  • 第11,630宗：29歲女子， 為外傭，一直無病徵，3月25日乘搭5J272航班由菲律賓抵港，入住西營盤華美達海景酒店
  • 第11,631宗：38歲女子，為外傭，一直無病徵，4月3日乘搭5J272航班由菲律賓抵港，入住西營盤華美達海景酒店，檢出變種病毒「N501Y」
  • 第11,632宗：8歲女童，一直無病徵，4月4日乘搭UK6395航班由印度抵港，入住黃竹坑南灣如心酒店
  • 第11,633宗：36歲男子，一直無病徵，4月4日乘搭UK6395航班由印度抵港，入住黃竹坑南灣如心酒店
  • 第11,634宗：41歲女子，為外傭，一直無病徵，3月27日乘搭CX796航班由印尼抵港，入住赤鱲角富豪機場酒店，檢出變種病毒「N501Y」
  • 第11,636宗：60歲男子，一直無病徵，4月13日乘搭KL819航班由法國抵港

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【新冠肺炎】確診卓健員工38歲丈夫同染疫　於鰂魚涌英皇道長城地產工作須強制檢測
17:12 2021/04/15
【新冠肺炎】確診卓健員工38歲丈夫同染疫　於鰂魚涌英皇道長城地產工作須強制檢測
【初步確診】卓健醫療29歲女會計經理5親友初步確診　包括洪水橋天主教崇德英文書院中三學生
17:03 2021/04/15
【初步確診】卓健醫療29歲女會計經理5親友初步確診　包括洪水橋天主教崇德英文書院中三學生
【新冠肺炎】新增17宗確診個案6宗本地個案　愛暉樓再增一人染疫
今日 14:05
【新冠肺炎】新增17宗確診個案6宗本地個案　愛暉樓再增一人染疫
經濟 外傭 酒店 機場 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
17:34 2021/04/11
【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
14:13 2021/04/12
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中
19:10 2021/04/09
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中