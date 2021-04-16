【玩學數學】學習數學也可以很有趣 前教師爸爸推介桌遊學數學「度量」

▲ 前教師爸爸推介從桌遊上學數學。

大家好！我是玩學爸爸Joe，是兩個男孩子的爸爸，一個很愛玩的大叔。

我以前是一名小學老師，曾出任過數學科科主任，負責帶領整個數學科的發展，對小學數學科的課程發展都有一些了解。小學的數學課程分為五個大範疇：數、圖形與空間、度量、數據處理及代數，當中比重佔得最多的一定是「數」範疇，佔整個小學數學課程超過40%，第二大比重最多的就是「度量」範疇了，佔差不多整個課程的20%。 雖然，「度量」範疇佔的比重比「數」範疇為少，但「度量」範疇的影響力卻比「數」範疇為高。

關於「度量」

「度量」是指對於一個物體或是事件的某個性質給予一個數字，使其可以和其他物體或是事件的相同性質比較。小朋友在學習數學初期，已經常接觸與「度量」相關的課題，就如長度和重量，在幼稚園階段已開始接觸。

「度量」在日常生活中也有很重要的作用，試想想媽媽們都街市買餸時，沒有了「重量」這個概念，會有多麼的不便；或者在爸爸們駕車時，沒有了「速度」這個概念，會有多麼的危險！所以，「度量」這個概念對小朋友了解這個世界有極重要的影響，也是讓小朋友踏進更抽象的數學世界的重要一步。

小朋友的「度量」比較

小朋友進行「度量」的比較，並不如我們一般利用「公斤」及「厘米」這些單位來表達，因為他們的認知發展還未足夠成熟去了解這些較抽象的概念。小朋友會一步一步去發展他們進行「度量」比較的技能。

直觀比較

如果你預備了兩份禮物給小朋友，一份大、一份小，你猜小朋友會選那一份？正常來說，小朋友會選比較大的一份，這是因為他們透過觀察，再作出比較，最後作出選擇。大、小其實是「體積」的概念，雖然小朋友還不知道「體積」是甚麼，但他們已經可以利用「直觀」這個方法去作出「體積」的比較。

間接比較

間接比較是指利用外物協助去進行比較。小時候與同學比較誰比較高時，我都會站在牆邊，用手按在自己的頭上，再讓其他同學站過來去比較，這其實就是利用牆和手這些外物去協助進行「高度」的比較。比較「長度」用到繩子及比較「面積」是透明的方格膠片，都是一些常見的間接比較例子。

自訂單位比較

我試過讓玩學哥哥利用相同大小的樂高積木，去比較兩個盒子的「容量」。我先給玩學哥哥兩個形狀不一樣的盒子，再給他相同大小的樂高積木，他就可以找出那個盒子可以放入較多的東西。雖然這個方法並非十分準確，但重要的是他能利用「自訂單位」去作「容量」的比較。

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桌遊與「度量」

《長長長頸鹿》是一個十分簡單的桌遊，可以與三歲以上的小朋友一起參與。它其實只是一個簡單的圖形配對遊戲，小朋友翻開符號版塊後，按翻開的圖案去選擇相對應的「鹿頸」版塊並把它翻開，再把翻開的「鹿頸」版塊放到自己的長頸鹿身上。最後，誰的長頸鹿長得最高就是勝利者了。

《長長長頸鹿》聽起來真的很簡單，但與之前說一大堆關於「度量」的內容有甚麼關係呢？這個桌遊的驚喜之處就是最後量度長度的環節。在遊戲的說明裡，它介紹了三種不同的量度方式，第一種把長頸鹿平排，直接觀察哪一隻長頸鹿最高；第二種方法是用遊戲配件中的特別繩子去作間接比較；第三種方法就是利用鹿頸上的斑紋作為單位，來找出最高的長頸鹿是誰。是不是聽起來很熟悉呢？

告訴你們一個小秘密，很多著名的桌遊設計師也是數理科出身，甚至是有些桌遊設計師是數學博士，所以不要輕看這個小小盒子，內裡卻藏著很多你意想不到的東西。

總結

一個好桌遊最重要的元素是「好玩」，如果一個桌遊又「好玩」又可以讓小朋友學到一些對他們有用的技能及知識，不是更吸引嗎？那麼，《長長長頸鹿》能吸引到您嗎？你想你的小朋友成為 「測量小達人」嗎？

【基本資料】

桌遊名稱：《長長長頸鹿》(Lucky Giraffe)

建議年齡：(出版商) 3歲以上 / (玩學爸爸) 3歲以上

支援人數：2-4人

遊戲時間：10-15分鐘

文章獲玩學實驗實Facebook專頁授權轉載。