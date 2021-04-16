C3AFA HK Cosplay改網上舉辦　勝出將進軍日本比賽兼贏PS5【內附詳情】

▲ C3AFA HK今年比賽首次以網上形式舉辦，現正接受報名。

疫情持續令Cosplay表演者演出的機會大減，失去交流機會，年度動漫盛事C3AFA HK主辦的「C3AFA HK Cosplay大激鬥Online」，今年比賽首度改以網上形式舉辦，現正接受報名。

是次比賽冠軍隊伍除將作為香港區代表參加日本World Cosplay Summit（WCS）網上版「World Cosplay Championship Video Division」之外，亦會獲得PlayStation®5（搭載Ultra HD Blu-ray™光碟機）遊戲主機一部（價值：3,980元）。

與世界各地Cosplayer交流

「C3AFA HK Cosplay大激鬥Online」不僅是本地Cosplay矚目比賽，同時是日本WCS主辦的「World Cosplay Championship Video Division」香港區預選賽。

勝出隊伍將會利用WCS的網上平台，與世界各地Cosplayer交流。主辦方表示今次比賽採用了全新的比賽形式，參賽者需要拍攝Cosplay造型表演短片，對於經驗豐富或是新進Cosplayer來說，均是難得的新體驗和新嘗試，期望Cosplayer踴躍參加。

為展現比賽的多元化特點，主辦方邀請到以下幾位來自各界別的嘉賓擔任評判，包括：日本「株式会社創通(SOTSU CO., LTD)」常務取締役及C3AFA HK行政委員會委員長田村烈先生、世界知名Cosplayer麗華、藝人SOKO和泉素行與C3AFA HK 2019 Image Girl及「Miss iD 2021」冠軍Maho@乙女新夢。

田村烈先生多年負責籌辦動漫盛事C3AFA HK，熟知日本動漫文化趨勢；Cosplayer麗華是圈內頂尖人物之一，其粉絲遍佈全球，她亦曾為多個國際Cosplay比賽擔任評判；來自日本的多棲藝人SOKO和泉素行近年活躍於網絡媒體及電視節目，對幕前表演素有心得；香港女子偶像團體乙女新夢成員Maho剛贏得日本女子甄選比賽「Miss iD 2021」冠軍，甚有現場演出經驗。

「C3AFA HK Cosplay大激鬥Online」現正接受報名，有意參賽人士須以2人一組，於5月6日或之前，到指定網頁填寫報名表格並上載Cosplay造型相片及不少於1.5分鐘的Cosplay造型表演短片，內容自由創作，例如「劇情相關動作情節」、「作品相關歌唱舞蹈表演」、「衣裝製作講解」等，而毋須製作舞台道具或背景動畫。

比賽結果將於5月14日公佈。有關比賽詳情可於以下網頁查閱：

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