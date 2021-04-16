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【8.18集結案】黎智英被判監12個月　李柱銘何俊仁吳靄儀梁耀忠獲判緩刑

社會 16:26 2021/04/16

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組織及參與未經批准集結罪成，黎智英被判監12個月。（經濟日報資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英等共9人涉於2019年8月18日參與港島遊行，黎智英、李卓人等7人經區域法院審訊後，被裁定組織及明知而參與未經批准的集結兩罪成；區諾軒及梁耀忠則早前認罪。法官今（16日）移師西九龍裁判法院，法官胡雅文今早聽取求情後，押後至下午判刑。黎智英、李卓人判囚12個月、吳靄儀及何俊仁判囚12個月，緩刑2年、梁國雄判囚18個月、何秀蘭判囚8個月、梁耀忠判囚8個月，緩刑1年、李柱銘判囚11個月，緩刑2年，區諾軒判囚10個月。

涉案被告黎智英（73歲）、李卓人（64歲）、吳靄儀（73歲）、梁國雄（65歲）、何秀蘭（66歲）、何俊仁（69歲）及李柱銘（82歲）經審訊後，被裁定組織及明知而參與未經批准的集結兩罪名成立。

同案被告區諾軒（33歲）則較早前承認上述兩罪；梁耀忠（67歲）則承認明知而參與未經批准的集結，組織集結一罪則存檔法庭，不予起訴。

法官今早聽取求情後押後判刑，黎智英法律代表求情指，當日遊行和平有秩序地進行，警方毋須採取行動，黎並未呼籲他人參與，案情與周庭及黃之鋒案不同，法庭應判處非監禁式刑罰或考慮緩刑。

控罪指，9人於2019年8月18日，分別組織及明知而參與一個違反《公安條例》下進行的公眾遊行，而該公眾遊行是根據該條例第17A(2)(a)條而屬未經批准集結。

控方案情指，民陣於2019年8月12日通知警方，申請8月18日先於維園集會，再遊行至遮打道行人專用區，於遮打道行人專用區再集會。通知書上列明，若然陳皓桓未能出席有關集會，將由區諾軒代為出席。

8月16日當日，陳皓桓、岑子杰及區諾軒舉行記者會，區表明他是民陣代表之一，並呼籲市民出席8月18日的活動。8月17日，陳、岑、區3人連同李卓人及梁國雄再次舉行記者會，表明會於8月18日當天舉行「流水式集會」，立法會議員會帶領參與者由維園遊行至遮打道行人專用區。

8月18日當天，陳皓桓於下午約3時在維園宣布展開「流水式集會」，黎智英、梁國雄及區諾軒手持橫額，走在遊行隊伍前方，李卓人則手持擴音器及站在橫額前，何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘跟隨在橫額後，數千人跟隨在橫額後遊行，吳靄儀及後加入遊行隊伍，並手持橫額；橫額印有「煞停警黑亂港 落實五大訴求」字樣。

9名被告帶領參與者由維園遊行至遮打道行人專用區，沿路不斷高呼口號，包括「我有權遊行 毋須警方批准」，有關遊行對道路交通造成嚴重阻塞。

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記者：王仁昌

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