接種疫苗後須檢測抗體水平？一文解讀抗體測試

近日本港的疫情呈回落趨勢，大家能暫舒一口氣，但疫情仍在全球肆虐，要情況受控，大家仍不可鬆懈。過往大家一直期待疫苗面世，現時各地加緊為民眾接種疫苗，疫苗似乎成了全世界走出「疫境」的出路，但大家又知不知道，即使接種了疫苗，體內能產生的抗體數量都會因人而異。

很多人以為，打完疫苗就可以放下心來，但究竟打完疫苗身體有沒有產生有效抗體？抗體水平如何？事實上，因各人年齡、體質不同，接種疫苗後體內能產生的抗體數量都會有所不同，以致能逹至的免疫水平會因人而異；再者，免疫水平亦可隨時間而有所轉變；而且部分新冠病毒變種亦可能避過現有疫苗的防禦機制，使疫苗效力減弱乃至無效。

故此，監測抗體水平，可說是接種疫苗後的重要一步。

抗體測試助了解免疫效果

隨着不同的抗體測試面世，現時愈來愈多人透過這些測試去了解自身的抗體水平，例如SARS-CoV-2 IgG II定量抗體測試，其最大的好處，是可得知接種疫苗後身體有否產生抗體，體內抗體水平如何，能有效評估出接種疫苗後身體的免疫效果。

SARS-CoV-2 IgG II定量抗體測試的特異度（Specificity）為99.60%，靈敏度（Sensitivity）為99.35%，並使用全球被認可化驗所廣泛採用的儀器進行，準確及可靠。另外，檢測過程簡單、安全，透過驗血便可得悉結果。

▲ SARS-CoV-2 IgG II定量抗體測試以抽血方式進行。

接種疫苗後仍須戴口罩

現時政府為市民提供疫苗，以供合資格的香港市民接種。一般而言，大家在接種疫苗之後，體內的免疫系統會產生一定程度的抗體，這些抗體讓我們有免疫保護力，即使日後一旦受到病毒感染，亦可減低病發後的嚴重性。

不過，有些人以為打完疫苗後，連口罩都不用配戴，此舉實為不智。事實上，世衞對於第一代新冠病毒疫苗的目標，是可減低病發後的嚴重性，而非不被感染，這意味着部分人接種疫苗後可能會出現無徵狀感染，有機會傳染他人。因此提提大家，接種疫苗後仍要做足防疫措施，戴口罩、勤潔手。此外，定期監測抗體水平，亦可給予醫生有效評估市民的身體狀況或接種加強劑的需要。

SARS-CoV-2 IgG II定量抗體測試Q&A

▲ 如欲了解更多關於以上抗體測試的資料，請聯絡家庭醫生。

（特約）