【聲夢傳奇】炎明熹+文凱婷比賽失準　泳兒AGA直言參賽者表現未如理想

▲ 炎明熹比賽失準。

TVB《聲夢傳奇》在上周六（4月10日）首播，15位學員林沚羿、潘靜文、姚焯菲、張馳豪、林君蓮、詹天文、黃奕斌、孫漢霖、炎明熹、蔡愷穎、冼靖峰、鍾柔美、文凱婷、何晉樂及林智樂在第一回合逐一演繹一首自選歌，再由25 位樂壇不同界別代表所組成的評審團評分，最低分一位將要在第一回合被淘汰。

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▲ 李克勤比賽前向 15 位學員分享選曲心得。

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潘靜文跌入「危險區」

第1集由鍾柔美、張馳豪、姚焯菲、林智樂、詹天文、何晉樂及潘靜文先出場作賽，本周六（4月17日）播出的第2集《聲夢傳奇》，輪到另外8位學員炎明熹、蔡愷穎、文凱婷、林沚羿、林君蓮、黃奕斌、孫漢霖及冼靖峰演繹自選歌曲。

潘靜文（Sherman）在上集演繹《你是你本身的傳奇》只取得8票，暫時成最低分參賽者，取代14歲取9分的姚焯菲跌入「危險區」，可能會版淘汰。Sherman表示沒想過會獲得如此低分，不想辜負支持她的朋友。

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泳兒直言炎明熹失準

擔任主理人的李克勤，比賽前向15位學員分享選曲心得，要因應自己的長短處，揀選歌曲要「隱惡揚善」。不過在第2集，多位學員卻表現失準，被克勤及評審直指選錯歌曲，唱歌技巧及感情有待改進，每位都有機會被淘汰。

有豐富比賽經驗、屬大熱的16歲參加者炎明熹（Gigi），揀選高難度歌曲作賽，克勤早在綵排時已擔心Gigi可否唱好這首自選歌。結果她正式演唱自選歌曲時失準，泳兒更直指：「你個key set得太高!」。

▲ 16歲的炎明熹是大熱。

文凱婷面臨淘汰

另一學員文凱婷（ Aeren）表現同樣失準，AGA江海迦指:「你同隊band完全separate!」唱片監製張佳添更直言：「我真係get唔到你喺度唱乜嘢，你完全揹唔起呢首歌嘅內容！」

Aeren對自己的表現非常失望：「我無盡力，我做唔到平時嗰樣嘢！」最後，Aeren會否在25位評審中取得少於潘靜文的8分，進入「危險區」面臨被淘汰。

▲ 泳兒提供尊業意見。

至於另一學員林君蓮（Kaitlyn）有好表現，演出後獲唱片監製徐浩大讚：「你好識得運用把聲，我唔覺得睇緊一場比賽，好似睇緊一個performance！」

另外5位學員逐一演繹自選歌曲後，賽果會否逆轉？當中會否有學員取得全場最低票數而被淘汰？

同場加映：MIRROR訪問