【港區國安法】被加控妨礙司法公正罪　黎智英另被加控串謀李宇軒勾結外國勢力

▲ 周達權(左)今到西九龍裁判法院應訊。梁偉榮攝

壹傳媒創辦人黎智英涉於去年《港區國安法》實施後請求外國制裁香港等，早前被控1項勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，案件今（16日）於西九龍裁判法院再訊。黎被加控兩罪，包括串謀李宇軒等人勾結外國或境外勢力危害國家安全，以及協助被捕的李宇軒逃離香港，案件押後至6月15日再訊。黎智英另涉與壹傳媒2名高層欺詐的案件今亦再提訊，案件押後至5月6日，轉介至區域法院再訊。

黎智英（73歲）涉違反國安法一案中，黎原被控1項勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，控罪指他於2020年7月1日至12月1日期間，在香港請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動，違反《港區國安法》第29(4)條。

案件今午於西九龍裁判法院再訊，黎智英被加控兩罪，分別為1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，及1項串謀作出意圖妨礙司法公正的作為罪。總裁判官蘇惠德將案件押後至6月15日再訊，待警方進一步調查被告的財政資料，黎沒有保釋申請，還押候訊。

控罪指，黎於2020年7月1日至2021年2月15日，與李宇軒、陳梓華、Mark Herman Simon、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動。

黎另被控於2020年7月某日至8月23日期間，與李宇軒、陳梓華及其他人串謀，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串行為，在李宇軒被香港警務處拘捕後協助他離開香港。

▲ 黃偉強(圖左)今到西九龍裁判法院應訊。梁偉榮攝

另外，黎智英及壹傳媒兩名高層涉欺詐的案件亦於今午再提訊。黎智英、周達權（63歲；公司董事）及黃偉強（59歲；行政總監）被控1項欺詐罪。控方申請修訂控罪中的部分字眼，並申請將案件轉介至區域法院再訊，案件押後至5月6日再訊，3名被告保釋條件不變。

欺詐控罪指，香港科技園公司與《蘋果日報》印刷有限公司，在1999年5月25日訂立了租契，3名被告於2016年6月27日至2020年5月22日期間欺騙科技園，即隱瞞該租契沒有容許使用將軍澳工業邨駿盈街8號的處所一事，及虛假地表示該租契容許使用該處所。

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記者：林欣樂