【菁雅居家庭群組】染疫卓健女會計經理5名親友確診　患者就讀崇德英文書院需強制檢測

▲ 14歲女患童就讀洪水橋天主教崇德英文書院，發病後曾返校考試，該校需強制檢測。（經濟日報資料圖片）

本港今日(16日)新增17宗新冠肺炎確診個案，有11宗為輸入個案，餘下6宗均為本地個案，全部與早前確診個案有流行病學關連，包括一名39歲待業女子，屬早前愛暉樓病歿後確診的7旬患翁女兒。詳情請見【下一頁】同日亦接獲逾10宗初步確診個案。

新增6宗本地感染個案中，有5人均居於元朗菁雅居第11座及第19座，全屬昨日確診夫婦的親友，包括女患者64歲父親，及59歲母親，二人分別於4月2日及4月6日發病，患者父親屬群組最早發病，其駕駛綠色專線小巴76號線，車牌號碼為LL3420。

而女患者54歲小姨、52歲姨丈及14歲表妹今日亦已確診，分別於4月11至14日發病；染疫小姨於旺角新填地街470號海島中心任職會計，數名同事需檢疫。

至於確診14歲表妹就讀於洪水橋天主教崇德英文書院，4月11日出現咳嗽，4月14日曾回校於禮堂考試；該校師生須強制檢測。至於鄰座同學需否檢疫，衞生防護中心指仍於調查當中。

昨日新增2宗本地個案，涉及一對夫婦，當中29歲女子為感染源頭不明，二人居於元朗洪水橋菁雅居19座，另外5名親友昨日初步確診。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡