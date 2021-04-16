港澳辦︰爭奪港管治權鬥爭激烈　修補選舉制度迫切

▲ 中央港澳工作領導小組辦公室、國務院港澳辦在內地官方「求是網」發表文章。（資料圖片）

中央港澳工作領導小組辦公室、國務院港澳辦在內地官方「求是網」發表文章，提到香港政治生態十分複雜，反中亂港勢力與愛國愛港力量，爭奪香港管治權的鬥爭十分激烈，修補香港原有選舉制度存在的漏洞和缺陷，成為確保香港特區政權安全和政治安全的一項緊迫任務。

文章指出，香港的選舉制度存在先天不足，一是行政長官和立法會產生辦法長期處於不確定狀態，每隔四五年有關產生辦法的修改問題，成為特區政府和香港社會必須面對的政治議題，為反中亂港勢力打着民主的幌子，以盡快實行“雙普選”為口號，不斷蠱惑民意、煽動對抗留下空間，成為香港政局動盪的催化劑；二是有關產生辦法為反中亂港勢力，通過選舉進入特區的政權機關和其他治理架構提供可乘之機，難以有效阻止外部勢力干預香港事務。

交章認為，完善本港的選舉制度後，有利於維護國家主權、安全及發展利益，促進香港良政善治，推動香港更好融入國家发展大局，發展具有香港特色的民主制度。

文章形容，反修例風波是一場港版「顏色革命」，批評反中亂港勢力及外部勢力不僅奪取香港管治權，亦企圖顛覆中國共產黨的領導和中國特色社會主義制度，指出中央堅定支持港府依法追究黎智英、戴耀廷、黃之鋒等反中亂港骨幹分子的犯罪行為，在教育、傳媒等領域推進撥亂反正工作。

兩辦在文章提到，前年11月區議會選舉中，反中亂港勢力借助舞弊、暴力、脅逼、恐嚇等手段影響選情，奪取區議會多數席位後肆意妄為，把基本法明文規定的作為非政權性組織的區議會，變為煽動對抗、大搞政治操弄的高度政治化組織，更有人濫用職權，將區議會變成宣揚港獨思想、進行顛覆活動的平台，指他們非法組職所謂「初選」，企圖控制立法會和行政長官選委會。

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責任編輯︰尹櫻霖