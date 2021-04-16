【潮流服飾】DESCENTE旗鑑店獨家首發聯乘春夏系列　VESPA經典配色+間條元素運動休閒服

▲ DESCENTE聯乘VESPA推出春夏系列。（圖片由品牌提供）

日本運動品牌DESCENTE與意大利電單車品牌VESPA合作，推出充滿初夏色彩的全新聯乘服裝系列，系列將於DESCENTE尖沙咀美麗華旗鑑店獨家首發，喜歡間條元素及海軍藍、芥末黃色及白色不容錯過。

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全新聯乘系列以「JOY OF MOVEMENT」為主題，產品意念將DESCENTE運動美學結合VESPA意式經典風格。是次聯乘系列取用「DESCENTE BLEU騎行生活系列」的基礎，並整合從VESPA歷史中的當代經典車款，兩者結合並作為聯乘設計的主要元素。

顏色配搭上，選用VESPA經典配色：海軍藍、芥末黃色及白色，配搭間條元素，並將摩登優雅結合運動科技，於服裝中展現意式優雅同時帶出時尚休閒風格，增添夏日清新氣息。

DESCENTE TRAINING & DUALIS 夏日系列

此外，最新登場的TRAINING系列運用DESCENTE皇牌SCHEMATECH技術物料，以舒適、透氣見稱，當中男女裝長褲更首次運用SCHEMATECH的面料及採用PT ZERO版型，透氣度高，提高穿著的延展性及舒適感，增加運動期間的舒適度，帶來涼快觸感。

DESCENTE DUALIS舒適上班服飾

全新DUALIS系列主打都市機能風，系列包括運動T恤、POLO TEE恤及長褲等，以TOUGH面料製成，並採用DESCENTE 一貫經典配色：深藍色、黑色和白色，容易配搭，特別適合香港上班一族以輕鬆型格示人。

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責任編輯：王芷瑩